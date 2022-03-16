平假日午晚餐「2人同行1人半價」 新板希爾頓推起司節
台北新板希爾頓酒店即日起至4月30日於Market Flavor悅．市集全日自助餐廳推出「起司節狂饗曲」，餐檯除了原有系列日、義、印度等異國料理，再新添世界各地的起司饗宴，像是希臘黎麥珍珠起司沙拉、牧羊人派、韓式辣醬起司燉雞等超過10款起司、乳酪類佳餚。此外，即日起至4月30日，凡來電訂位，平日原價980元+10%、假日原價1,180元+10%，不分平假日餐期「2人同行1人半價」。
「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳向來主打多國料理，即日起增加數十種起司及乳酪美饌，要挑戰起司、乳酪控的極限。像是「希臘黎麥珍珠起司沙拉」，選用珍珠大小的莫札瑞拉起司搭配南美洲黎麥，並放進當季水果，低卡清爽又開胃。另有「菲達乳酪雞胸番茄沙拉」，以台灣在地雞胸舒肥烹調，佐以希臘羊奶風味的菲達乳酪，奶香濃郁不膩口。
餐點中的「香料烤布里起司」，特選法國的布里起司，烘烤後灑上堅果、西班牙煙燻紅椒粉、蒜片等，可搭配麵包同食。「牧羊人派」則是英國的傳統料理，以自製義大利肉醬加上馬鈴薯泥，撒上帕瑪森起司烘烤至金黃。還有重口味的「韓式辣醬起司燉雞」、歐式道地風味的「熱融瑞克雷乳酪」等。
就連甜點也有滿滿起司香，「藍莓起司蛋糕」口感酸甜，搭配乳酪的天然香氣，微酸甜美瞬間昇華。即日起至4月30日，凡來電訂位、不分平假日餐期2人同行1人半價，電話：02-2958-3950。
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