炎P、瑤瑤搶先戴！萬寶龍新皮件這亮點太美全網跪了

設計的精髓常在於化繁為簡，從文化中得到啟迪、並轉化為具高辨識度、可愜意享用的真實風格。萬寶龍（Montblanc）在新任藝術總監Marco Tomasetta上任後，今日推出全新大師傑作（Meisterstück）系列，除邀請品牌好友「炎P」炎亞綸、郭書瑤搶先試戴，更將品牌文化起源的鋼筆轉為設計語彙，借筆尖的輪廓勾勒，譜寫由設計師領軍的全新篇章。

炎亞綸昨日下午已在ig帳號搶先釋出一系列照片，除高舉大師傑作系列的郵差包款，更感性寫下「投入在此刻，追求著精緻雕琢的生命價值」，以及「謝謝萬寶龍陪著我經歷生命中的起起伏伏 with love with peace」等字句，不到10小時已積累兩萬多次按讚數與超過500多則留言；「瑤瑤」郭書瑤則更早在白色情人節時已在ig貼出暖心金句：「剛強與柔和相輔相成，能創造出更有韌性的魅力」，並不禁讓人留意到她手上的大師傑作手拿包，將萬寶龍的山形意念、巧妙注入包款設計。

事實上，本次大師傑作系列是由品牌新任藝術總監Marco Tomasetta所操刀，他畢業於米蘭歐洲設計學院，過往並曾在多個義大利、法國精品品牌工作，擁有豐富的皮件飾品經驗。去年底搶先預覽時，Marco Tomasetta便曾對本報透露，他特別欣賞萬寶龍與漢堡這個迷人而充滿活力的城市的連結，同時相較於複雜精巧（Complex and elaborate）的設計，簡單但雋永則相對更為困難。

他並提到本次大師傑作（Meisterstück）系列的精髓、也是萬寶龍的品牌核心：「在設計與機能上的全然平衡（the complete balance of design and function）」，同時他更深入研讀品牌資料庫，進而理解萬寶龍如何在改寫書寫文化風潮中扮演了重要角色，並對工匠們將工具蛻變為逸品的工藝深感振奮與著迷。

本次全新大師傑作（Meisterstück）系列從皮件的外側縫線、特製的金屬拉鍊造型、包款側邊的固定式補強...都將鋼筆的筆尖輪廓巧妙轉化、令人為之驚艷，簡約而具備高辨識度，也呼應Marco Tomasetta強調簡約的重要性。同時Marco Tomasetta再從資料庫中一組紅色的筆套與筆記本得到靈感，將藍、紅二色結合在新系列中，帶來色彩的變奏。