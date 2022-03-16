全家便利商店會員點數倒數別浪費！推178點加價捐物資

全家便利商店會員前年度的點數即將於3月31日到期，如果還有剩餘的點數千萬別浪費！全家便利商店再拓展點數多元運用方式，即日起至明年3月31日使用178點（諧音「一起幫」）再加價200～285元小額價格，就可認購一份愛心物資，與安得烈食物銀行共同幫助3,500位弱勢孩童家庭；為鼓勵民眾參與，即日起至3月29日認購一筆即可獲得5元購物金回饋。

每年3月31日為全家便利商店前一年會員點數到期日，今年推出「178點數加價購：全家一起幫，捐愛助貧童」活動，邀請會員以178點加價購6款食物組，以豐富的主食、早餐、營養牛奶等餐組滿足弱勢孩童的生活所需。此次的公益加價購活動打破限時限量認購的限制，首次推出為期一年、即日起至明年3月31日活動期間，365天都可運用零星點數認購愛心物資助貧童，讓每1點點數都能「點盡其用」。

今年全家便利商店首度與安得烈食物銀行合作，6款愛心物資認購只需178點加價200～285元的金額，讓會員可以輕鬆做公益。6款愛心物資的創新搭配方式，瞄準消費者喜歡自由選購商品搭配的特性，希望提升點數做公益好玩有趣的消費體驗。

此外，為永續愛地球，今年全家便利商店預計讓更多品項加入「友善食光」的範疇中，3月23日起全台將有近200間店舖內的熟食區商品，包為現烤麵包、炸雞、香腸、關東煮等熟食（不含茶葉蛋）都可於每日下午5點到凌晨12點間享有7折優惠。不僅如此，如富士蘋果、燕巢芭樂等原型水果商品（不含香蕉）接下來預計也將規畫測試加入響應蔬果到期前55小時的友善食光行列，享有7折友善價。

全家便利商店App中的遊戲功能深受會員喜愛，此次將App集章趣結合遊戲，即日起至4月5日會員每購買一個「友善食光」商品，就能獲得個人積分1分，預計集眾人之力、累積集滿200萬積分後，全家便利商店將與「看見．齊柏林基金會」共同攜手於4月16日、世界地球日前在基隆潮境公園種下一千棵樹。全體集章進度可於全家便利商店會員App中的集章趣查看進度。