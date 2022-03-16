快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店會員點數倒數別浪費！推178點加價捐物資

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起至明年3月31日推出「178點數加價購：全家一起幫，捐愛助貧童」活動，邀請會員以178點加價購6款食物組，以豐富的主食、早餐、營養牛奶等餐組滿足弱勢孩童生活所需。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至明年3月31日推出「178點數加價購：全家一起幫，捐愛助貧童」活動，邀請會員以178點加價購6款食物組，以豐富的主食、早餐、營養牛奶等餐組滿足弱勢孩童生活所需。圖／全家便利商店提供

全家便利商店會員前年度的點數即將於3月31日到期，如果還有剩餘的點數千萬別浪費！全家便利商店再拓展點數多元運用方式，即日起至明年3月31日使用178點（諧音「一起幫」）再加價200～285元小額價格，就可認購一份愛心物資，與安得烈食物銀行共同幫助3,500位弱勢孩童家庭；為鼓勵民眾參與，即日起至3月29日認購一筆即可獲得5元購物金回饋。

每年3月31日為全家便利商店前一年會員點數到期日，今年推出「178點數加價購：全家一起幫，捐愛助貧童」活動，邀請會員以178點加價購6款食物組，以豐富的主食、早餐、營養牛奶等餐組滿足弱勢孩童的生活所需。此次的公益加價購活動打破限時限量認購的限制，首次推出為期一年、即日起至明年3月31日活動期間，365天都可運用零星點數認購愛心物資助貧童，讓每1點點數都能「點盡其用」。

今年全家便利商店首度與安得烈食物銀行合作，6款愛心物資認購只需178點加價200～285元的金額，讓會員可以輕鬆做公益。6款愛心物資的創新搭配方式，瞄準消費者喜歡自由選購商品搭配的特性，希望提升點數做公益好玩有趣的消費體驗。

此外，為永續愛地球，今年全家便利商店預計讓更多品項加入「友善食光」的範疇中，3月23日起全台將有近200間店舖內的熟食區商品，包為現烤麵包、炸雞、香腸、關東煮等熟食（不含茶葉蛋）都可於每日下午5點到凌晨12點間享有7折優惠。不僅如此，如富士蘋果、燕巢芭樂等原型水果商品（不含香蕉）接下來預計也將規畫測試加入響應蔬果到期前55小時的友善食光行列，享有7折友善價。

全家便利商店App中的遊戲功能深受會員喜愛，此次將App集章趣結合遊戲，即日起至4月5日會員每購買一個「友善食光」商品，就能獲得個人積分1分，預計集眾人之力、累積集滿200萬積分後，全家便利商店將與「看見．齊柏林基金會」共同攜手於4月16日、世界地球日前在基隆潮境公園種下一千棵樹。全體集章進度可於全家便利商店會員App中的集章趣查看進度。

全家便利商店於2019年領先業界首創「友善食光」機制（鮮食到期前7小時打7折），每月減少350公噸的食物浪費，過去一年約減少4,000噸的食物浪費，等同減少10萬多公斤碳排放量，不僅獲得許多消費者好評，更進一步呼應聯合國SDGs永續指標第12項的「負責任的生產與消費」。

即日起自4月5日購買全家便利商店任一款「友善食光」商品，即可於App中獲得個人積分1分，目標募集200萬會員積分，達標後全家便利商店將與「看見．齊柏林基金會」攜手於4月16日在基隆潮境公園種下一千棵樹。圖／全家便利商店提供
即日起自4月5日購買全家便利商店任一款「友善食光」商品，即可於App中獲得個人積分1分，目標募集200萬會員積分，達標後全家便利商店將與「看見．齊柏林基金會」攜手於4月16日在基隆潮境公園種下一千棵樹。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度與安得烈食物銀行合作，6款愛心物資認購只需會員點數178點加價200～285元的金額，就能輕鬆做公益。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度與安得烈食物銀行合作，6款愛心物資認購只需會員點數178點加價200～285元的金額，就能輕鬆做公益。圖／全家便利商店提供
即日起自4月5日購買全家便利商店任一款「友善食光」商品，即可於App中獲得個人積分1分，目標募集200萬會員積分。圖／全家便利商店提供
即日起自4月5日購買全家便利商店任一款「友善食光」商品，即可於App中獲得個人積分1分，目標募集200萬會員積分。圖／全家便利商店提供

便利商店 愛心 食物銀行

延伸閱讀

時尚黑玫瑰、巧克力曲奇餅！2款特色冰淇淋冰涼登場

傻眼！全家、7-11免費飲料今第一天就換完 環保署緊急加碼

超商咖啡易外漏 只要跟店員「多講一句」有解決妙招

全家便利商店連續兩周周末限時3天推仙女紅茶買一送一

相關新聞

台灣樂天市場攜手樂天桃猿推出「樂天女孩NFT會員卡」

元宇宙與NFT話題正夯，繼日本樂天集團2月底發表Rakuten NFT服務並公布首波發行項目後，台灣樂天市場也宣布攜手樂...

全台首創「星巴克咖啡無限暢飲」 長榮鳳凰385吃到飽

全台第一家五星級酒店推出「星巴克咖啡服務」無限暢飲！長榮鳳凰酒店(礁溪)引進星巴克咖啡服務，與台中鳳凰酒店雙城聯手打造全...

疫後旅行／此生必遊瑞士、南極！楊振發：團費漲5~10%

媒體稱他為「瑞士旅遊教父」、泰永旅行社董事長楊振發「發哥」，旅瑞不下百次，受疫情困居台灣、旅遊業停擺兩年多，近來終露曙光...

平假日午晚餐「2人同行1人半價」 新板希爾頓推起司節

台北新板希爾頓酒店即日起至4月30日於Market Flavor悅．市集全日自助餐廳推出「起司節狂饗曲」，餐檯除了原有系...

炎P、瑤瑤搶先戴！萬寶龍新皮件這亮點太美全網跪了

設計的精髓常在於化繁為簡，從文化中得到啟迪、並轉化為具高辨識度、可愜意享用的真實風格。萬寶龍（Montblanc）在新任...

全家便利商店會員點數倒數別浪費！推178點加價捐物資

全家便利商店會員前年度的點數即將於3月31日到期，如果還有剩餘的點數千萬別浪費！全家便利商店再拓展點數多元運用方式，即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。