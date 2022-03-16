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全台首創「星巴克咖啡無限暢飲」 長榮鳳凰385吃到飽

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
即日起在長榮鳳凰酒店(礁溪)的桂冠自助餐廳、煙波亭火鍋消費用餐，皆可無限暢享星巴克咖啡。圖／長榮鳳凰提供
即日起在長榮鳳凰酒店(礁溪)的桂冠自助餐廳、煙波亭火鍋消費用餐，皆可無限暢享星巴克咖啡。圖／長榮鳳凰提供

全台第一家五星級酒店推出「星巴克咖啡服務」無限暢飲！長榮鳳凰酒店(礁溪)引進星巴克咖啡服務，與台中鳳凰酒店雙城聯手打造全台最高CP值的酒店自助餐。即日起，凡至長榮鳳凰酒店(礁溪)的桂冠自助餐廳與煙波亭火鍋、台中鳳凰酒店的鳳凰食號用餐，即享星巴克咖啡服務無限暢飲。

此外，長榮鳳凰酒店(礁溪)還推出超殺的「宜蘭早點名」活動，凡持3天內在宜蘭縣的住宿憑證到長榮鳳凰酒店(礁溪)桂冠自助餐廳，即享早餐優惠價，成人只要385元就可以享受早餐Buffet吃到飽與星巴克咖啡服務。

長榮鳳凰酒店(礁溪)全新引進星巴克咖啡服務，在館內桂冠自助餐廳與煙波亭火鍋設置星巴克自助式咖啡機、製作星巴克指標性飲品，提供包括星巴克那堤、卡布奇諾、美式、馥列白、義式濃縮等5款咖啡。台中鳳凰酒店的鳳凰食號餐廳也同步提供，聯手打造全台CP值最高的酒店自助餐。

長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起至4/30、期間周二至五另推出「宜蘭早點名」活動，凡持宜蘭縣3天內的住宿憑證至長榮鳳凰酒店(礁溪)桂冠自助餐廳，即享「宜蘭早點名」專屬優惠價，成人每位385元(原價495元)，兒童每位275元(原價352元)。

桂冠自助餐廳：03-910-0988分機2867~2868，營業時間：早餐06:30~10:30，午餐12:00~14:00，晚餐(1)17:20~19:10、(2)19:30~21:20。

長榮鳳凰酒店(礁溪)的宜蘭早點名早餐優惠價，成人只要385元就可享受早餐Buffet吃到飽與星巴克咖啡服務。圖／長榮鳳凰提供
長榮鳳凰酒店(礁溪)的宜蘭早點名早餐優惠價，成人只要385元就可享受早餐Buffet吃到飽與星巴克咖啡服務。圖／長榮鳳凰提供

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