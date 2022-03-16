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BOSCH 3大經典廚電一機多用 烘焙展現場組合價5.1折起
2022台北國際烘焙暨設備展即將在3月17日至3月20日於台北南港展覽館1館盛大舉辦，BOSCH以「點心魔法師」為主題，邀請橫跨4國甜點領域職人，以品牌經典廚電示範美味手作點心的關鍵密技，現場更祭出超優惠限定好康，購買指定型號商品，最高可享5.1折再送超值贈品，讓大家在家輕鬆變出健康又美味的料理。
烘焙展期間，BOSCH每日11時、14時推出主廚名人料理秀，有麵包職人「吳克己」帶來歐式脆皮巧克力布里歐、起士黑橄欖法國麵包、Miss V Bakery創辦人「Virginia」現場展現著名美式點心肉桂捲及蘋果酥餅獨特做法；還有ELLE Taiwan甜點專欄作家「Eva」展現法式知名甜點達克瓦茲及巴斯克蛋糕等。其中，BOSCH精湛萬用廚師機獨創波浪式3D混合攪打技術，3.9L大容量攪拌盆搭配豐富配件，輕鬆滿足中西料理需求。夢幻廚電BOSCH 7合1微波蒸烤爐，一台整合蒸煮、烘烤、微波多功能，還可變身發酵箱，滿足多工烹調需求。而BOSCH超高速全營養調理機，搭載1分鐘43,000轉的超高轉速以及不鏽鋼6刀頭，一鍵完整釋放食物營養，全家都適用。
想要升級家中廚電，攤位現場更推出超高速全營養調理機半價5折起、精湛萬用廚師機7折起、烤箱系列指定型號7.1折起、全產品指定配件享全面8折，凡購買指定單品再送價值高達4,400元精選贈品，混搭廚師機、調理機、指定型號烤箱，更可享超值合購價，最高可享5.1折優惠，別錯過最佳優惠時機。
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