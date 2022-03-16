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快翻出振興券！王品集團三品牌和牛、烤魚、牛排免費吃

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
藝奇新鮮海釣現流烤魚，價值550元。圖／王品集團提供。
藝奇新鮮海釣現流烤魚，價值550元。圖／王品集團提供。

最近萬物齊漲，讓你快受不了了嗎？快翻出家裡的紙本振興五倍券！王品集團旗下三大品牌——和牛涮、藝奇、西堤，即日起至4月30日推出振興五倍券加碼活動，民眾只要憑任一面額振興五倍券至全台門市，消費兩客套餐，和牛涮贈送日本頂級A5黑毛和牛一份（原價599元）、藝奇贈送海釣現流烤魚一份（原價550元）、西堤單客套餐免費升級為肉量1.5倍的重磅肉肉控，贈菜份數依套餐消費客數累贈，讓大家吃到好、吃到滿。

振興五倍券使用期限將在4月30日截止，財政部統計目前已有85%紙本券消費運用，尚有15%（約147億元）未使用，王品集團針對這波倒數商機，於和牛涮、藝奇、西堤三大品牌，推出系列優惠活動。

和牛涮推出「晚鳥振興行動」，即日起至4月30日止，不限平日與假日，憑振興5倍券實體券，內用消費兩客極上和牛或頂級和牛套餐，就免費招待日本頂級A5黑毛和牛一份、內用四客即招待兩份…以此類推。

要是手上沒有振興5倍券實體券，只要曬出自己的「一看就在日本」的照片，即可參加和牛涮推出的「回『胃』日本」活動，內用消費兩客極上和牛或頂級和牛套餐，於社群PO文、Hashtag「來和牛涮吃日本A5和牛」，同樣也可免費享受日本A5和牛一份、四客即招待兩份…以此類推，平假日皆可使用。

藝奇日本料理岩板燒主打「極炙鮮美、岩燒日料」，即日起至4月30日止，不限平日與假日，憑不限面額振興五倍券消費兩客套餐，即贈海釣現流烤魚乙份、消費四客贈兩份…依此類推。

西堤牛排自即日起至4月29日期間的平日，憑不限面額振興五倍券消費兩客經典套餐，其中一客主餐免費升級重磅肉肉控鐵板牛排、肉量免費加乘1.5倍，不但振興你的荷包，也振興你的肚皮。

王品集團表示，以上相關優惠請於點餐時事先告知參與活動，其他規定請依店內公告為主。

和牛涮推出「晚鳥振興行動」，日本頂級A5黑毛和牛，憑紙本振興券消費兩套套餐免費送。圖／王品集團提供。
和牛涮推出「晚鳥振興行動」，日本頂級A5黑毛和牛，憑紙本振興券消費兩套套餐免費送。圖／王品集團提供。
西堤重磅肉肉控鐵板牛排。圖／王品集團提供。
西堤重磅肉肉控鐵板牛排。圖／王品集團提供。

日本料理 套餐 西堤

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