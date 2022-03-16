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時尚黑玫瑰、巧克力曲奇餅！2款特色冰淇淋冰涼登場
愛吃冰的民眾，今夏將有許多新選擇！來自北歐、超過50年歷史的冰淇淋「POLS保羅熊」，今年推出全新「曲奇餅冰淇淋」，藉由美式巧克力豆曲奇餅搭配香草冰淇淋，創造出鬆軟中帶著綿密的滋味。同時號稱全球最「黑」的法國「BLVCK」也於近期推出「闇黑玫瑰巧克力冰淇淋」，帶來神秘又浪漫的獨特風格。
「POLS保羅熊」創立自1971年，標榜以北歐黃金酪農帶的優質乳源製成冰淇淋。2020年，保羅熊正式引進台灣，並推出長達17公分的「巨型雪糕」、巨型酥脆杯等產品。本次新推出的「曲奇餅香草冰淇淋」使用美式巧克力豆曲奇餅搭配香草冰淇淋，讓鬆軟的餅乾、香甜巧克力豆與濃郁冰淇淋交織出甜蜜的療癒滋味，限定於全台全家便利商店販售，每份59元。
另外長達17公分、被譽為「雪糕界101」的「巨型雪糕」系列，共有「特濃香草牛奶脆皮雪糕」、「經典巧克力脆皮雪糕」等2種口味，今年也重新更換包裝，以簡約的藍白色系搭配吉祥物北極熊圖案登場，於全台7-ELEVE、全家等各大便利商店販售，每支49元。
主打純黑色系的時尚品牌「BLVCK」，今年首度推出「闇黑玫瑰巧克力冰淇淋」，嚴選比利時與法國直送的頂級巧克力，拌入台灣竹炭粉製成黑色冰體，具有苦甜內斂的大人系風味，並有著強烈的漆黑視覺風格。為呼應BLVCK系列中的歌德玫瑰，不惜重本添加「玫開四度」可食用有機玫瑰花，每一口都吃得到傳遞幸福的玫瑰花瓣，現已於BLVCK信義A13旗艦店、台中大遠百門市與官網販售，4入980元。
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