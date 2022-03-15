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FUJI溫感愛沙發新上市 4款夢幻新色 可熱敷按摩膝蓋太貼心

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
林依晨出席FUJI 2022新品發表會，曝私下紓壓也要有儀式感，愛沙發是她在不同身份中快速轉換心情與解除壓力的好幫手。圖／FUJI按摩椅提供
林依晨出席FUJI 2022新品發表會，曝私下紓壓也要有儀式感，愛沙發是她在不同身份中快速轉換心情與解除壓力的好幫手。圖／FUJI按摩椅提供

擁有精緻時尚外型、功能全方位的按摩沙發，是近年許多單身族、小家庭選購按摩器材的首選。FUJI愛沙發推出10周年，除了再度邀請初為人母的林依晨擔任代言人，今年再推全新矚目新作FG-927溫感愛沙發，首度加入全新的「溫感揉膝按摩」，針對各年齡層都常見的膝蓋壓力問題，以「獨特翻轉功能」搭配最適人體溫度輕緩揉捏膝蓋，可完整釋放膝蓋的壓力並消除緊繃。此外，更全面升級了「3D舒揉指壓」、「美臀拉提運動」、「舒適工學座艙」等多樣功能，搭配「晨曦粉」、「黎明紫」、「霧濛灰」與「初露青」4種「澄清Clarify」色彩，打造家中寧靜而放鬆的個人角落。

FUJI發現，現代人不管是久站、上下樓、坐姿不良、長期穿高跟鞋等，皆會對膝腿足造成無形負擔，全新FUJI FG-927溫感愛沙發可以從頸部按到腳底，獨特翻轉設計，可以依照需求按摩小腿到膝蓋，藉由氣囊充氣方向及節奏搭配溫暖熱敷效果，全面舒緩下半身疲勞。而4款溫暖而療癒的色彩，加上不同區塊雙色設計的巧思，更適合依照居家擺設風格來選擇搭配。

FUJI全新溫感愛沙發按摩椅FG-927建議售價49,800元，歡慶新品上市優惠價37,800元，活動期間再加贈代言人林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？FUJI愛沙發10周年限量紀念版》及市值4,980元FUJIMEDIC的空氣清淨機（數量有限，送完為止）。

扶手處有手機置放盒與USB充電孔，使用按鍵即可快速切換按摩功能。記者黃筱晴／攝影
扶手處有手機置放盒與USB充電孔，使用按鍵即可快速切換按摩功能。記者黃筱晴／攝影
FUJI FG-927溫感愛沙發首度加入獨特溫感揉膝設計，可以依照需求翻轉氣囊位置，按摩小腿到膝蓋。記者黃筱晴／攝影
FUJI FG-927溫感愛沙發首度加入獨特溫感揉膝設計，可以依照需求翻轉氣囊位置，按摩小腿到膝蓋。記者黃筱晴／攝影
頭頸兩側內建藍牙音響，聆聽舒壓音樂，增加追劇氣氛都很好用。記者黃筱晴／攝影
頭頸兩側內建藍牙音響，聆聽舒壓音樂，增加追劇氣氛都很好用。記者黃筱晴／攝影

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