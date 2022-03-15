FUJI溫感愛沙發新上市 4款夢幻新色 可熱敷按摩膝蓋太貼心

擁有精緻時尚外型、功能全方位的按摩沙發，是近年許多單身族、小家庭選購按摩器材的首選。FUJI愛沙發推出10周年，除了再度邀請初為人母的林依晨擔任代言人，今年再推全新矚目新作FG-927溫感愛沙發，首度加入全新的「溫感揉膝按摩」，針對各年齡層都常見的膝蓋壓力問題，以「獨特翻轉功能」搭配最適人體溫度輕緩揉捏膝蓋，可完整釋放膝蓋的壓力並消除緊繃。此外，更全面升級了「3D舒揉指壓」、「美臀拉提運動」、「舒適工學座艙」等多樣功能，搭配「晨曦粉」、「黎明紫」、「霧濛灰」與「初露青」4種「澄清Clarify」色彩，打造家中寧靜而放鬆的個人角落。

FUJI發現，現代人不管是久站、上下樓、坐姿不良、長期穿高跟鞋等，皆會對膝腿足造成無形負擔，全新FUJI FG-927溫感愛沙發可以從頸部按到腳底，獨特翻轉設計，可以依照需求按摩小腿到膝蓋，藉由氣囊充氣方向及節奏搭配溫暖熱敷效果，全面舒緩下半身疲勞。而4款溫暖而療癒的色彩，加上不同區塊雙色設計的巧思，更適合依照居家擺設風格來選擇搭配。