哭了！20年Chili's美國休閒餐廳天母店 月底吹熄燈號

哭了！營業20年的Chili's美國休閒餐廳天母店，將於3月底吹熄燈號，3月31日將是最後一天營業，使原本在國內有4家分店的Chili's，只剩下3間分店。為了感謝粉絲，即日起至3月31日至Chili's美國休閒餐廳天母店用餐，每桌可獲得8折優惠券乙張，可至Chili's的大直店、信義店、台中店用餐享8折優惠。

Chili's美國休閒餐廳起源於德州達拉斯，從一家將漢堡放在籃裡並附上一小盅辣味牛肉醬給客人的漢堡店發跡至今。Chili's美國休閒餐廳在全世界33個國家已超過1,600家分店，強調Fun、Fresh、Flavorful的品牌精神，提供份量十足、價位平實的原汁原味道地美式餐點，服務哲學熱情活潑，包括碳烤豬肋排，鐵板法士達、火烤牛排、大嘴漢堡，都是人氣餐點。