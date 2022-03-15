快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哭了！20年Chili's美國休閒餐廳天母店 月底吹熄燈號

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Chili's美國休閒餐廳以份量十足的美式餐點，受到粉絲喜愛。圖／Chili's美國休閒餐廳官方臉書。
Chili's美國休閒餐廳以份量十足的美式餐點，受到粉絲喜愛。圖／Chili's美國休閒餐廳官方臉書。

哭了！營業20年的Chili's美國休閒餐廳天母店，將於3月底吹熄燈號，3月31日將是最後一天營業，使原本在國內有4家分店的Chili's，只剩下3間分店。為了感謝粉絲，即日起至3月31日至Chili's美國休閒餐廳天母店用餐，每桌可獲得8折優惠券乙張，可至Chili's的大直店、信義店、台中店用餐享8折優惠。

Chili's美國休閒餐廳起源於德州達拉斯，從一家將漢堡放在籃裡並附上一小盅辣味牛肉醬給客人的漢堡店發跡至今。Chili's美國休閒餐廳在全世界33個國家已超過1,600家分店，強調Fun、Fresh、Flavorful的品牌精神，提供份量十足、價位平實的原汁原味道地美式餐點，服務哲學熱情活潑，包括碳烤豬肋排，鐵板法士達、火烤牛排、大嘴漢堡，都是人氣餐點。

隨著熄燈消息公布，網友也表示「哭了」、「天啊，我的漢堡跑了」、「真心建議你們chips可以至少免費續一次」。

Chili's美國休閒餐廳於官方臉書宣布，天母店營業至3月底。圖／Chili's美國休閒餐廳官方臉書。
Chili's美國休閒餐廳於官方臉書宣布，天母店營業至3月底。圖／Chili's美國休閒餐廳官方臉書。

美國 漢堡

延伸閱讀

美國安顧問蘇利文就中俄結盟施壓楊潔篪 交換條件不詳

油價飆經濟會像1979或2011？紐時作家克魯曼：要看Fed

朱立倫訪美為2024？ 黃介正：為了爭取選票

俄烏鏖戰為何比特幣不跌反漲？原來，美國要用它打新冷戰

相關新聞

台灣樂天市場攜手樂天桃猿推出「樂天女孩NFT會員卡」

元宇宙與NFT話題正夯，繼日本樂天集團2月底發表Rakuten NFT服務並公布首波發行項目後，台灣樂天市場也宣布攜手樂...

全台首創「星巴克咖啡無限暢飲」 長榮鳳凰385吃到飽

全台第一家五星級酒店推出「星巴克咖啡服務」無限暢飲！長榮鳳凰酒店(礁溪)引進星巴克咖啡服務，與台中鳳凰酒店雙城聯手打造全...

疫後旅行／此生必遊瑞士、南極！楊振發：團費漲5~10%

媒體稱他為「瑞士旅遊教父」、泰永旅行社董事長楊振發「發哥」，旅瑞不下百次，受疫情困居台灣、旅遊業停擺兩年多，近來終露曙光...

平假日午晚餐「2人同行1人半價」 新板希爾頓推起司節

台北新板希爾頓酒店即日起至4月30日於Market Flavor悅．市集全日自助餐廳推出「起司節狂饗曲」，餐檯除了原有系...

炎P、瑤瑤搶先戴！萬寶龍新皮件這亮點太美全網跪了

設計的精髓常在於化繁為簡，從文化中得到啟迪、並轉化為具高辨識度、可愜意享用的真實風格。萬寶龍（Montblanc）在新任...

全家便利商店會員點數倒數別浪費！推178點加價捐物資

全家便利商店會員前年度的點數即將於3月31日到期，如果還有剩餘的點數千萬別浪費！全家便利商店再拓展點數多元運用方式，即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。