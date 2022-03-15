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漢堡王5款「華頌早安餐」新登場！再抽「1年份早餐券」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
即日起購買「華頌系列」可升級豪華個人餐，每套99元。圖／漢堡王提供
即日起購買「華頌系列」可升級豪華個人餐，每套99元。圖／漢堡王提供

隨著全球健康意識抬頭，「漢堡王」在台推出5款全新「華頌早安餐」，標榜麵包無人工防腐劑、無人工香料、無人工色素，減輕身體負擔。為慶祝新品登場，推出升級加價優惠，還將推出社群互動遊戲，有機會獲得1年份的早餐券。

漢堡王此次所推出的「華頌早安餐」，將原有華頌升級，標榜麵包體外層酥脆、內層鬆軟，有著多層次口感，並且無添加人工防腐劑、人工香料、人工色素；搭配的滑嫩牛奶蛋則是將牛奶加入優質雞蛋中香煎而成，增添整體美味。共計有「花生香豬蛋華頌」、「火腿培根蛋華頌」、「經典脆雞華頌」、「華鱈魚華頌」、「花生蔬菜蛋華頌」等5種選擇。其中「花生香豬蛋華頌」，夾入豬肉餅、牛奶蛋與花生醬等配料，帶來濃郁的風味，單點70元、套餐80元。「火腿培根蛋華頌」則是結合火腿、培根、牛奶蛋與起士，創造經典的美式風格，單點60元，套餐70元。其他款單點價各為50～75元，套餐價則為65～85元。

除了套餐之外，漢堡王也針對華頌系列，推出個人豪華餐，可享華頌（花生香豬蛋、火腿培根蛋、華鱈魚、經典脆雞4選1）＋點心（中份辣薯球或BK4塊雞塊）＋飲料（研磨咖啡小份或33元以下飲品），每套99元。購買國王早餐或華頌早安餐者，可再享加購優惠，「中份辣薯球」加購優惠價29元、「漢堡王雞塊4塊」加購價30元，加價20元也可將飲料升級100%阿拉比卡研磨咖啡。

為慶祝新早餐上市，3月22日起，民眾凡參與官方社群活動就能參加抽獎，有機會獲得「1年份早餐券」。

「華頌早安餐」標榜以升級華頌麵包搭配牛奶蛋與不同配料。圖／漢堡王提供
「華頌早安餐」標榜以升級華頌麵包搭配牛奶蛋與不同配料。圖／漢堡王提供
漢堡王早餐全面升級，推出5款「華頌早安餐」。圖／漢堡王提供
漢堡王早餐全面升級，推出5款「華頌早安餐」。圖／漢堡王提供

套餐 早餐 漢堡

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