聽新聞
test
0:00 / 0:00
Osner韓國歐紳暢銷 Elbean電動研磨磨豆機再升級
韓國智能生活家電品牌Osner韓國歐紳，堅持把關咖啡豆的研磨品質，以萃取出純正咖啡風味為主要訴求，研發出簡單又實用的Elbean電動研磨磨豆機。
2021年Osner推出ELCONA經典電動磨豆機廣受好評，韓國網友給予4.7分高評價，台韓累積銷售超過10萬件。今年結合眾多台灣、韓國磨豆機使用者的反饋加上Osner的最新技術及人因操作設計，Elbean電動研磨磨豆機就此誕生。
Elbean電動研磨磨豆機從FINE(義式咖啡)到MEDIUM(滴漏咖啡)到CARSE(法式濾壓壺)，簡單旋鈕調節，滿足多種沖泡方式，在家彷彿置身高級咖啡廳。強大的39mm平刀式研磨盤，48個鋸齒以削的方式將咖啡豆研磨成顆粒，比起刀片式研磨更加均勻，搭載高性能DC馬達轉速高達11,000rpm，研磨過程可以有效減少熱能產生，讓咖啡的層次和風味提升。
輕鬆拆卸咖啡豆槽上蓋、儲粉杯與研磨盤，方便消費者定期清潔，將不需要的微粉雜質通通去除，隨時都有新鮮的咖啡豆。在韓國、台灣，更在歐洲、德國等多個國家獲得認證，並完成所有的CB、CE和GS等國際認證，是一款可以安心使用的產品。2022全新升級，有.設計獨家販售，詳細商品請見活動頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言