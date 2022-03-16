Osner韓國歐紳暢銷 Elbean電動研磨磨豆機再升級

韓國智能生活家電品牌Osner韓國歐紳，堅持把關咖啡豆的研磨品質，以萃取出純正咖啡風味為主要訴求，研發出簡單又實用的Elbean電動研磨磨豆機。

2021年Osner推出ELCONA經典電動磨豆機廣受好評，韓國網友給予4.7分高評價，台韓累積銷售超過10萬件。今年結合眾多台灣、韓國磨豆機使用者的反饋加上Osner的最新技術及人因操作設計，Elbean電動研磨磨豆機就此誕生。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

Elbean電動研磨磨豆機從FINE(義式咖啡)到MEDIUM(滴漏咖啡)到CARSE(法式濾壓壺)，簡單旋鈕調節，滿足多種沖泡方式，在家彷彿置身高級咖啡廳。強大的39mm平刀式研磨盤，48個鋸齒以削的方式將咖啡豆研磨成顆粒，比起刀片式研磨更加均勻，搭載高性能DC馬達轉速高達11,000rpm，研磨過程可以有效減少熱能產生，讓咖啡的層次和風味提升。

圖 / 有.設計 uDesign 提供