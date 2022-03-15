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超時髦黑色小飛碟！蘭蔻超持久水粉霜免費試用還不脫妝

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻零粉感超持久彈力水粉霜共6色／2,150元（盒＋蕊）。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久彈力水粉霜共6色／2,150元（盒＋蕊）。圖／蘭蔻提供

隨著換季時刻帶來，氣溫忽冷忽熱，更容易讓女生的底妝，出現掉妝的危機，這時最需要能夠持久的妝容。蘭蔻最著名的零粉感超持久系列，再度推出全新「零粉感超持久彈力水粉霜」，暱稱為小飛碟，將氣墊設計為極薄粉和，強調保濕持妝不黏膩。

蘭蔻還大手筆要送給大家免費試用，在官網完成線上選色服務，可免費獲贈專屬零粉感超值體驗組乙份，內含「零粉感超持久粉底液」建議色號4包、超未來肌因賦活露7ml、鑽石粉撲乙顆；另加碼只要再憑零粉感超值體驗組DM，回購零粉感超持久粉底液，免費獲贈零粉感超持久彈力水粉霜迷你旅行版、鑽石粉撲乙顆，只要運費100元。

蘭蔻全新的零粉感超持久彈力水粉霜中，首創氣凝鎖水往，有著玻尿酸、維他命E、維他命原B5，搭配超微粒粉底，能夠降低臉部水分揮發速度，鎖住底妝，而結合珍珠光感粒子，可以讓臉部靠光遮瑕，而超彈力網，搭配專用粉撲，可以透出微霧光澤，打造出高遮瑕的妝容。

針對亞洲女性，還推出6種色選，從冷色調到暖色調，都能找到適合自己的色號，打造出超完美的底妝。

蘭蔻零粉感超持久彈力水粉霜共6色／2,150元（盒＋蕊）。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久彈力水粉霜共6色／2,150元（盒＋蕊）。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久彈力水粉霜共6色／2,150元（盒＋蕊）。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久彈力水粉霜共6色／2,150元（盒＋蕊）。圖／蘭蔻提供

蘭蔻 鑽石 維他命

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