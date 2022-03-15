聽新聞
test
0:00 / 0:00
剛過35歲生日 劉詩詩新廣告流露俐落熟女魅力
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。只見她穿著品牌春夏系列都會女性風格服飾，搭配新一季的包款，俐落瀟灑的熟女姿態超級迷人！
TOD'S本季服裝用色濃郁搶眼，無論是風衣外套或夾克都展現出摩登霸氣質感。在知名攝影師許闖的鏡頭下，劉詩詩示範了多種配件單品，包括T Timeless包袋、Bow Bag，都是能彰顯品牌在年輕特質中注入經典元素的標誌性設計。
光是T Timeless包袋系列，劉詩詩在廣告中就示範了3種款式，分別是皮革手提包、皮革拼接鍊帶包，以及翻蓋肩背包。不同質地、風格的背帶設計和包身上些許的差異細節，都讓T Timeless包袋呈現出適合各種造型的百變魅力。而外型可愛俏皮的Bow Bag，靈感則是來自標誌性人氣商品豆豆鞋的鞋底，橢圓包身搭配中央的TOD'S壓印紋路，簡簡單單就很吸睛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言