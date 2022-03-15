剛過35歲生日 劉詩詩新廣告流露俐落熟女魅力

日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。只見她穿著品牌春夏系列都會女性風格服飾，搭配新一季的包款，俐落瀟灑的熟女姿態超級迷人！

TOD'S本季服裝用色濃郁搶眼，無論是風衣外套或夾克都展現出摩登霸氣質感。在知名攝影師許闖的鏡頭下，劉詩詩示範了多種配件單品，包括T Timeless包袋、Bow Bag，都是能彰顯品牌在年輕特質中注入經典元素的標誌性設計。