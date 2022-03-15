快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剛過35歲生日 劉詩詩新廣告流露俐落熟女魅力

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供

日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。只見她穿著品牌春夏系列都會女性風格服飾，搭配新一季的包款，俐落瀟灑的熟女姿態超級迷人！

TOD'S本季服裝用色濃郁搶眼，無論是風衣外套或夾克都展現出摩登霸氣質感。在知名攝影師許闖的鏡頭下，劉詩詩示範了多種配件單品，包括T Timeless包袋、Bow Bag，都是能彰顯品牌在年輕特質中注入經典元素的標誌性設計。

光是T Timeless包袋系列，劉詩詩在廣告中就示範了3種款式，分別是皮革手提包、皮革拼接鍊帶包，以及翻蓋肩背包。不同質地、風格的背帶設計和包身上些許的差異細節，都讓T Timeless包袋呈現出適合各種造型的百變魅力。而外型可愛俏皮的Bow Bag，靈感則是來自標誌性人氣商品豆豆鞋的鞋底，橢圓包身搭配中央的TOD'S壓印紋路，簡簡單單就很吸睛。

TOD'S Bow Bag黃色皮革提包，64,000元。圖／迪生提供
TOD'S Bow Bag黃色皮革提包，64,000元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless亮綠色肩背包，73,600元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless亮綠色肩背包，73,600元。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
日前剛過35歲生日的劉詩詩，本季為代言品牌TOD'S主演的形象廣告也正式曝光。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless皮革拼接鍊包，73,100元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless皮革拼接鍊包，73,100元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless白色皮革手提包，77,900元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless白色皮革手提包，77,900元。圖／迪生提供

品牌 標誌 廣告

延伸閱讀

劉詩詩不甩婚變「冷艷撩人大片」突破仙女形象！緊身長裙上身曝美腿曲線，逆齡體態養成法公開

劉詩詩生日手上婚戒消失 和吳奇隆婚變再起

吳奇隆與劉詩詩遭傳婚變　爆料前夕網偶遇兩人曝私下真實狀況

不忍了！吳奇隆劉詩詩被扯婚變 共同發聲吐現況

相關新聞

台灣樂天市場攜手樂天桃猿推出「樂天女孩NFT會員卡」

元宇宙與NFT話題正夯，繼日本樂天集團2月底發表Rakuten NFT服務並公布首波發行項目後，台灣樂天市場也宣布攜手樂...

全台首創「星巴克咖啡無限暢飲」 長榮鳳凰385吃到飽

全台第一家五星級酒店推出「星巴克咖啡服務」無限暢飲！長榮鳳凰酒店(礁溪)引進星巴克咖啡服務，與台中鳳凰酒店雙城聯手打造全...

本季紅毯最美身影！前愛爾蘭超模Caitriona Balfe

愛爾蘭女演員、製片人凱特瑞納巴爾夫（Caitríona Balfe）曾是紅極一時的時裝模特兒，今年因為在電影「貝爾法斯特...

2022新表／新配色、熊貓面來搶市！天梭表再造下一款熱門腕表

天梭表（TISSOT）在去年無論是自動上鍊款，還是石英款都成搶手貨的PRX 40 205系列腕表，今年則帶來驚喜，除了備...

疫後旅行／此生必遊瑞士、南極！楊振發：團費漲5~10%

媒體稱他為「瑞士旅遊教父」、泰永旅行社董事長楊振發「發哥」，旅瑞不下百次，受疫情困居台灣、旅遊業停擺兩年多，近來終露曙光...

平假日午晚餐「2人同行1人半價」 新板希爾頓推起司節

台北新板希爾頓酒店即日起至4月30日於Market Flavor悅．市集全日自助餐廳推出「起司節狂饗曲」，餐檯除了原有系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。