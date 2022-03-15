被「Big Girl」Amanda要求做這件事 瘦子害羞到臉紅！

這幾年經典「老花」印花正當紅，不少品牌都以典藏的復古Monogram印花作為主角，運用在新產品上，讓更多年輕消費者更認識品牌的傳奇元素。而Marc Jacobs也呼應這波潮流，但採取的是創新手法，直接打造出嶄新的Marc Jacobs Monogram圖騰，利用品牌logo字母排列出大小兩種版本的印花系列服飾、包款等，展現年輕潮流風格。

為了此系列正式上市，Marc Jacobs近日特別在新光三越Ａ11開設期間限定主題快閃店，並邀請人氣饒舌歌手瘦子E.SO擔任嘉賓，剛好品牌的簡稱「MJ」跟瘦子所屬團體「頑童MJ116」同名，也算是頗有緣份。他身穿大型字母款的黑色Monogram上衣搭小型字母Monogram丹寧夾克現身，被問到如果未來哪天品牌出了印滿他名字的衣服會有什麼感覺？平常在舞台上霸氣自信的他瞬間害羞了表示：「那我真的會很不好意思！尤其是如果要自己穿在身上的話真的完全不可能！以前也收過其他品牌送來有印我名字的東西，我都不敢用。」

除此之外，情侶裝也是會讓瘦子害羞不太敢嘗試的穿搭方式，以前難道沒有交往過會要求穿情侶裝的人嗎？他說：「如果真的會要求，那頻率其實就不太對，不會是適合我的對象，這種要求對我來說真的很害羞。」在這次Marc Jacobs Monogram系列中，他表示特愛身上穿的小型字母Monogram丹寧夾克，愛到捨不得脫下：「因為這種款式很好搭，穿素素的套上一件這種外套就很有型。這次系列中有粉紅和黑白兩種顏色的設計，剛好是很鮮明的兩種個性，男生女生都有蠻多的商品可以選擇。」

也因為瘦子經常在受訪時透露自己喜歡肉肉的、大屁股女生，新專輯《EARTHBOUND》中也有一首歌叫「Big Girl」，有鑑於此，我們也特別在活動上邀請「棉花糖女星a.k.a瘦子迷妹」Amanda跟瘦子一起逛店。瘦子一看到穿著他親自指定服裝的Amanda，馬上表示：「你的髮型和耳環就是我想像中的樣子！」讓Amanda心花怒放。兩人在Marc Jacobs Monogram系列快閃店中邊逛邊「練肖威」，一下推薦透明底的靴子「踩到大便很方便清理」，一下又對巴拉克拉瓦面罩帽愛不釋手。瘦子：「我很久沒有滑雪了，這個戴去滑雪場一眼就可以認出，很酷 ！如果有全臉都罩住的款式更好！」Amanda更拜託瘦子對她唱一段「Big Girl」，沒想到瘦子因為周圍人多害羞到臉紅，超級反差萌的反應勢必又會圈粉無數。

為歡慶Marc Jacobs Monogram系列新品上市，消費者只要在快閃店期間購買系列任一單品，除了贈送專屬紙袋外，開幕第一個周末還能享有限量瓶裝咖啡，且凡拍照打卡並上傳社群HashTag #MJMonogram，即可獲得品牌圖騰防水貼乙張。

★Marc Jacobs Monogram Pop up Store

日期：3月15日-4月5日