全球百億夯抹茶！Oddle Eats推11款「抹茶控不可錯過」

妳知道抹茶商機有多大？根據Global Market Insight數據顯示，2022年全球花在抹茶相關食品的總費用、將超過100億台幣。台灣早已掀起抹茶熱潮，線上美食指南Oddle Eats推薦11款抹茶品項，並強烈建議「抹茶控不可錯過」。

其中，包含發跡自東京澀谷「Haritts Donuts」每周只賣3天的抹茶紅豆甜甜圈、手搖精品「SOMA」每日限量手刷茶道級京都抹茶精粹歐雷、老宅甜點名店「Merci créme」至少提前2天預訂才吃得到的白葡萄抹茶甘納許戚風蛋糕。

Haritts甜甜圈發跡自東京澀谷，在台北、台中都是排隊名店，每天限定限量口味，想吃只能碰運氣！人氣第一的抹茶口味採用靜岡純抹茶粉，加入甜甜圈麵團中，滿滿抹茶的香氣，後韻甘甜又不苦澀。而抹茶紅豆提升了口感的豐富度，撒上糖粉，吃起來高雅滿足，是甜甜圈控的下午茶首選！品牌官網：https://reurl.cc/AKlgyQ

SOMA自詡為手搖飲料界的精品，對每杯飲料都秉持著精湛的工藝精神製作。京都抹茶精萃歐雷，採用京都茶道級抹茶與小農鮮乳，杯杯都是由店員手工現刷，滑順的回甘茶香，顛覆大眾對抹茶歐雷的想像。品牌官網：https://reurl.cc/GoYdNA

老宅甜點名店Merci créme推出的白葡萄抹茶甘納許戚風蛋糕，以小山園抹茶粉與進口巧克力做成的甘納許，加入多汁的白葡萄增添口感與濕潤度，厚實香醇的抹茶風味與水果酸甜，看似衝擊卻展現出了完美的層次感搭配。品牌官網：https://reurl.cc/jkeq9n

小豬圓舞曲以真材實料的溫馨手作甜點聞名，純粹抹茶千層沒有華麗的配料，濕潤的千層餅皮，每一口都可以吃到茶香四溢的抹茶醬，呈現出抹茶最高級的樸實美味。

而抹茶戚風「慵懶時光」，是店內另一款人氣商品，扎實綿密的戚風蛋糕體，每一口都可以嚐到抹茶的醇香，布丁的滑嫩口感與酸甜草莓的點綴，再搭上清爽不甜膩的鮮奶油，是愜意假日的下午茶之選。品牌官網：https://reurl.cc/mGQqAY

七見櫻堂甜點專賣，揉入和風美學與季節物語的洋菓子店鋪，推出的兩款濃厚系抹茶甜點，絕對能滿足重度抹茶控的味蕾。其中，八重茶宴抹茶黑巧克力蛋糕，由抹茶慕斯、70%苦甜巧克力和抹茶杏仁蛋糕交叉層疊出絕妙口感，在味蕾上提供了全新的交響體驗。

幕府的眼淚「焦糖海鹽抹茶生巧塔」，則以酥香塔皮及焦糖海鹽醬佐上濃厚微苦的抹茶生巧克力。渾厚的茶香在口中化開，尾韻無窮，這就是無上特濃抹茶的極致魅力所在。品牌官網：https://reurl.cc/akD5eZ

OZ Cafe & Bistro老闆費盡苦心研發出的小山園抹茶千層蛋糕，從食材的選用就十分講究，使用中澤鮮奶油與日本的小山元若竹。吃得到抹茶香純微苦的茶香，又不會過於甜膩，搭配鮮奶油細緻滑順的口感，成就抹茶控心目中最理想的抹茶千層。品牌官網：https://reurl.cc/g0o8gX

自然系裸蛋糕是Cher Mouton 姆桐花蛋糕的獨家招牌，顧名思義即是在蛋糕的外層添加一層微微的鮮奶油，口感不會過於甜膩。 抹茶裸蛋糕採用抹茶蛋糕體，加上小山園抹茶餡與白巧克力日本柚子奶餡的多層次搭配，在享受抹茶的濃醇之餘，也可以嚐到柚子的清香新意。品牌官網：https://reurl.cc/yQaEgy