生乳捲1條100元、滿額送康寧！「亞尼克」插旗永康商圈
以生乳捲為招牌的甜點品牌「亞尼克」，自即日起正式進軍台北東門永康商圈，開設「永康東門店」，除了經典甜品外，還提供有「北海道霜淇淋」讓民眾嘗鮮消暑。為慶祝新店開幕，推出「原味生乳捲100元」的限時限量優惠；消費滿額，還可加贈康寧餐盤、原味生乳捲。另外還有針對LINE@好友、手工餅乾等不同的優惠方案。
新開幕的「亞尼克永康東門店」，乃是品牌的第24間分店，主攻外帶市場。店內提供有生乳捲、蛋糕等多樣甜點與伴手禮，並且推出限定店才有的「北海道霜淇淋」，使用北海道乳源製作而成，擁有香醇濃厚的滋味，每支90元，隨享卡卡友3支210元。
除了新店開幕的喜訊外，亞尼克自3月25日起，推出新品「北海道黑酷曲－覆盆莓」，使用OREO蛋糕搭配上覆盆莓奶霜，並加上巧克力黑餅乾與覆盆梅果乾點綴，帶有成熟的風味與酸甜果香，6吋售價500元，每月最後一個星期五，還可享95折優惠。另外亞尼克與星座專家唐綺陽的聯名作品「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」，現已進入銷售倒數期，3月31日前購買並參與抽獎活動，就有機會一人獨得「30條生乳捲」。
為慶祝亞尼克永康東門店開幕，3月17日前，每日前30名消費者可享100元優惠價購買「亞尼克原味生乳捲」1條。4月15日前於新門市單筆消費淨額滿1,699元，即贈「康寧餐盤」；滿3,000元再加贈「原味生乳捲」1條。4月15日加入新門市LINE@好友，即可抽「100元折價券」；參與社群IG或FB打卡購買手工餅乾隨手包系列，可享現折50元。
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