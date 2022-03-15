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再現+0！7-ELEVEN限時推美式咖啡、英式紅茶同品項「第3件0元」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
再現+0！ 7-ELEVEN「行動隨時取」即起至3月16日晚上11點59分祭出指定美式咖啡、英式紅茶同品項「第3件0元」限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
再現+0！ 7-ELEVEN「行動隨時取」即起至3月16日晚上11點59分祭出指定美式咖啡、英式紅茶同品項「第3件0元」限量優惠。圖／7-ELEVEN提供

歡慶本土再度零確診，7-ELEVEN「行動隨時取」即起至3月16日晚上11點59分祭出指定商品同品項第3件0元優惠，與全民同慶再見+0的喜悅。

7-ELEVEN即起至3月16日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定商品同品項第3件0元優惠，包括「CITY CAFE大杯美式咖啡」限量8萬組、「CITY TEA現萃茶英式紅茶」限量2萬組、「舒跑S健康補給飲料590ml」限量1萬組、「原萃冷萃蜜香紅茶450ml」限量1萬組、「可口可樂 435ml」限量9,000組等，線上支付跨店使用，還能轉贈親友，數量有限售完為止，商品兌換效期至3月31日止。上述指定CITY系列飲品同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶限指定門市兌領。

歡慶本土再度零確診，7-ELEVEN「行動隨時取」即起至3月16日晚上11點59分祭出指定商品同品項第3件0元限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土再度零確診，7-ELEVEN「行動隨時取」即起至3月16日晚上11點59分祭出指定商品同品項第3件0元限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土再度零確診，7-ELEVEN「行動隨時取」即起至3月16日晚上11點59分祭出指定商品同品項第3件0元限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土再度零確診，7-ELEVEN「行動隨時取」即起至3月16日晚上11點59分祭出指定商品同品項第3件0元限量優惠。圖／7-ELEVEN提供

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