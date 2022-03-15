從蔦屋書店到SHARE LOUNGE 發揮逆向導客為書店加分

有別過往，相信現在從消費者的體驗角度，或是經營者的商業模式，都已確立「書店已不再是一個僅僅販售書籍的場所」。書店，更多的是空間與時間的附加價值延伸。

日本蔦屋書店定位自己不是書店，而是一站式生活空間，很早便探索各種「書店融合綜合業態模式」，在書店加入輕食、酒吧、家電等不同業態，日本蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE在2019年底，從書店另闢空間，在澀谷開了首家以多功能Work Style提案的「SHARE LOUNGE」的新型態店型，隨著疫情爆發異地辦公需求大增，讓日本SHARE LOUNGE至今展店12家，而海外首家SHARE LOUNGE就在台灣，在2021年8月下旬落腳由潤泰集團代理經營的TSUTAYA BOOKSTORE松山店三樓。

至於經過半年多來的營運，SHARE LOUNGE的服務模式在台灣發展得如何？潤泰集團加盟事業部副總經理張文仁認為，SHARE LOUNGE是正在萌芽的業態，絕對是幫書店加分。

位於TSUTAYA BOOKSTORE松山店的「SHARE LOUNGE」功能相當多元，110個座位因座位設置各有不同功能，可以當作位於書店裡的行動辦公室、朋友聚會聊天的場域或是想要獨處盡情閱覽書籍的個人空間，使用者也可自由切換工作、閱讀、聊天模式。一小時方案180元、延長30分鐘90元，一日640元，若預計停留超過3個小時就可選擇一日方案最划算，台灣每小時的定價約是日本的7折。

在購買的時間內，可享受的服務有哪些？潤泰集團加盟事業部經理蘇筱惠一一列舉，現場提供illy、路易莎兩種咖啡可選擇，路易莎咖啡也拿出他們最好的耶加雪菲、莊園咖啡豆提供，茶飲則選擇英國Twinings唐寧茶。肚子餓的話，可利用現場兩台BALMUDA烤箱現烤6款可頌、菠蘿麵包，吃得到24種零食、湯品包等，另也提供鬼啤酒99元加價購方案。除了每個座位都備足充電插座外，忘了把手機、電腦電源線帶出門臨時需要，櫃台也都備有不同系統電源線提供。蘇筱惠笑說，疫情期間無法出國，不少客人回饋說，在這很有機場貴賓室的體驗感。

使用者還可從書店拿三本書入內自由翻閱，三本書看完後可歸還櫃檯，再繼續挑三本書閱讀。以目前市售書籍每本約350元、日文雜誌售價動輒3、4百元，到星巴克店內點杯咖啡平均約140元起跳來算，在「SHARE LOUNGE」都可不限次數使用，可說是相當物超所值的複合式工作、閱讀、社交空間。

松山店SHARE LOUNGE去年8月下旬開幕正逢疫情，相對低調開幕並未投注廣告宣傳，張文仁指出，客人多是口耳相傳而來的，現在來客仍是不斷成長。以日本來說，客人停留時間約一個半小時，台灣使用者平均停留時間兩小時，有15%來客會選擇全日方案。

張文仁認為，松山店把蔦屋書店的一部分空間撥給SHARE LOUNGE非常值得，因為這是個非常值得期待的新業態，可以幫書店加分，絕對不是書店的包袱。原本可能是靠書店去養小孩（SHARE LOUNGE），現在我們發現可以逆向導客，因爲SHARE LOUNGE來使用蔦屋書店。之前來書店的客人可能主要來看書、買書，現在透過新業態多了客人來工作、聊天、聚會，甚至多了會議室租用、發表會包場的使用者，讓書店除了既有客層多了其他關聯，帶進不同客群進來。