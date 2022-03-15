聽新聞
test
0:00 / 0:00
南港老爺「第二晚或第二間對折」！5倍券每房2,321元起
老爺酒店集團旗下南港老爺行旅3月21日將滿三周年，推出「3生有幸」優惠活動，即日起至4月30日客房每晚2,321元起，使用振興5倍券支付、不限面額，再享住房第二間或第二晚半價優惠。Soft Kitchen餐廳同步推出限定活動，期間使用午間套餐，拍照、指定留言上傳分享至Google商家評論，即享第二人套餐加購價321元(原價680元+10%)。
南港老爺行旅強調與所在地的意象文化融合，佐以創意、活力、驚喜重新詮釋這座城市的面貌。「3生有幸」加碼優惠，住房使用5倍券，不限面額，即可再享住房第二間或第二晚半價之優惠，例如平日入住含2客早餐2,321元，使用5倍券支付，即享第二間或第二晚不含早餐1,160元。
相關資訊可洽：02-7750-0588。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言