南港老爺「第二晚或第二間對折」！5倍券每房2,321元起

老爺酒店集團旗下南港老爺行旅3月21日將滿三周年，推出「3生有幸」優惠活動，即日起至4月30日客房每晚2,321元起，使用振興5倍券支付、不限面額，再享住房第二間或第二晚半價優惠。Soft Kitchen餐廳同步推出限定活動，期間使用午間套餐，拍照、指定留言上傳分享至Google商家評論，即享第二人套餐加購價321元(原價680元+10%)。

南港老爺行旅強調與所在地的意象文化融合，佐以創意、活力、驚喜重新詮釋這座城市的面貌。「3生有幸」加碼優惠，住房使用5倍券，不限面額，即可再享住房第二間或第二晚半價之優惠，例如平日入住含2客早餐2,321元，使用5倍券支付，即享第二間或第二晚不含早餐1,160元。