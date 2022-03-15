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頂級妝前乳有玄機！資生堂、TOM FORD讓化妝能順便保養

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
資生堂極上御藏珍珠光持妝乳／40ml／1,950元。圖／資生堂提供
資生堂極上御藏珍珠光持妝乳／40ml／1,950元。圖／資生堂提供

對於每天都要化妝的女生來說，過往的印象是，化妝會阻塞毛孔，對肌膚狀況不好，但隨著科技進步，現在不少頂級保養品牌，讓化妝也能兼具保養的功能。資生堂推出全新的極上御藏珍珠光持妝乳，號稱是第一支「養膚型妝前」，有著75%以上的抗老成分，讓化妝同步保養；TOM FORD全新的時尚高訂濾鏡妝前乳，一抹同時緊緻、去油、補水，還讓肌膚亮出最美光芒。

資生堂頂級系列推出的極上御藏珍珠光持妝乳，加入24K純金珍珠粉末，能提升肌膚抵禦外界污染，日本阿古屋珍珠則能為肌膚注入水嫩感，該款珍珠來自日本瀨戶內海，可說是全世界最美的珍珠，一擦上讓臉上散發珍珠光芒，最後搭配阿薩姆茶葉萃取精華，能抵禦外在商品，也加入延命草成分，強化肌膚健康與生命力。

在妝前使用極上御藏珍珠光持妝乳，馬上能讓肌膚散發自然光芒，還能持續保養肌膚，減少化妝對肌膚的影響。

TOM FORD新推出的時尚高訂濾鏡妝前乳，有著獨特的霧絲絨質感，擁有貼膚的柔焦粉天，還搭配有酪梨果萃、奢華深海海藻植萃與頂級薰衣草精油，可以控油嫩膚，讓肌膚馬上補水，增加保溼度，控制出遊效果。

獨特的濾鏡柔焦粉末，可讓肌膚上的毛孔細紋隱形，拍照不用濾鏡，一樣擁有完美膚色。

奢華『霧絲絨質感』，如同量身訂製塑身衣般完美貼膚，細膩美肌再現

TOM FORD 時尚高訂濾鏡妝前乳擁有獨特「霧絲絨質感」，一抹立即轉化為極貼膚的柔焦粉體，為肌膚展現高級的霧絲絨質感，宛如專為你的肌膚量身訂製般服貼、舒適，將肌膚定格在最完美的狀態。

植萃『控油嫩膚配方』精華凝乳質地，一抹同時緊緻、去油、補水

蘊含被譽為超級食物的酪梨果萃、奢華深海海藻植萃與頂級薰衣草精油的『控油嫩膚配方』，精華保養成分讓肌膚去油打底、更可立即補水、緊緻有感，幫助維持後續底妝保濕度，長效12小時阻斷油光，有效調理夏日出油狀況，完美持妝。

獨家『濾鏡柔焦粉末』，瞬間隱形毛孔、修飾瑕疵，有效提亮膚色

為了創造如高級訂製服般的細膩底妝，全新「時尚高訂濾鏡妝前乳」，運用獨家『濾鏡柔焦粉末』，一抹瞬間讓毛孔細紋瞬間隱形、肌膚細滑、柔焦瑕疵，如同套用美肌濾鏡般提亮膚色，科技成分更可讓後續妝效更貼膚持久，展現完美肌膚質感。

TOM FORD時尚高訂濾鏡妝前乳，使用前後對比。圖／TOM FORD提供
TOM FORD時尚高訂濾鏡妝前乳，使用前後對比。圖／TOM FORD提供
TOM FORD時尚高訂濾鏡妝前乳／30ml／2,850元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD時尚高訂濾鏡妝前乳／30ml／2,850元。圖／TOM FORD提供
資生堂極上御藏珍珠光持妝乳／40ml／1,950元。圖／資生堂提供
資生堂極上御藏珍珠光持妝乳／40ml／1,950元。圖／資生堂提供

日本 資生堂

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