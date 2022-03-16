臺灣原創音樂劇《最美的一天》感動再現

中文原創音樂劇《最美的一天》自2017年首演以來，每次巡演都能感動大批觀眾，今年將於臺中（4/1-2）、臺北（11/11-13）兩地巡演，並特邀插畫家葉思佑為作品打造全新的主視覺及繪本。以「愛與告別」為主題，講述不久人世的媽媽與女兒練習向生命說再見與傳承的故事。細膩而濃烈的情感，讓不少觀眾在觀賞的過程中數度紅了眼眶，而在這次的版本中，也特別加入2首全新曲目，期待帶給舊雨新知們不同的驚喜與感動。

《最美的一天》由C MUSICAL製作，聯合數位文創共同主辦，為臺灣原創音樂劇作品，2017年首演後大獲好評，全劇「無對白、全歌曲」，有如一篇篇的日記，以母親與女兒的視角交錯回憶兩個角色的情感與互動，C MUSICAL藝術總監與作曲者張芯慈表示，《最美的一天》的創作發想，源自韓國紀錄片小說《紅豆餅媽媽》，但她與編導張仰瑄都認為這次的創作不要著重於死亡與悲傷，而是著重在親子間相處的過程。不同於多數音樂劇的華麗舞臺，《最美的一天》以「白紙」為概念的極簡舞臺，搭配手繪感的動畫及剪影，加上每一首有如日常呢喃、與自我對話的歌曲，打造成極具濃烈情感的作品。

2022版的《最美的一天》，特別邀請插畫家葉思佑合作，為作品量身打造全新的主視覺，並為作品中的童話故事《女孩與翅膀》繪製專屬繪本，讓這段原本僅能在演出中看到的寓言，以書本形式實體化，也期待《女孩與翅膀》能與《最美的一天》一樣，用簡單而情感豐沛的方式來說故事，並感動、療癒每一位觀眾的心。《女孩與翅膀》繪本將在臺中場首演場（4/1）之演出現場首賣，不可錯過。

《最美的一天》由大甜、張稜、廖子萱、劉睿筑、紀妍潔主演，可說是女力大集合。在劇中飾演媽媽的張稜表示，身為演員對角色需要有很多的想像、揣摩跟同理，但當自己真正成為媽媽後，她再來看這個角色，反而多了坦然與牽掛；導演張仰瑄同樣表示，自己很慶幸在還沒成為媽媽時就創作了這個作品，可以用比較理性的態度來處理每一場戲，而成為媽媽之後，感性與理性的比例就大不相同；這樣的改變將會為2022年版的《最美的一天》帶來什麼樣的新風貌，就有待觀眾們入場來驗證了。