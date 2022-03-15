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快閃5天「買兩大送兩小」 瑞穗天合3~6月指定日享優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
親子溫馨家庭房。圖／瑞穗天合提供
親子溫馨家庭房。圖／瑞穗天合提供

瑞穗天合國際觀光酒店即日起至3月19日推出3~6月春季指定日快閃優惠，透過官網訂房，於指定的平旺日入住城堡精緻客房，享免費升等城堡溫馨家庭房，再送兩位12歲以下兒童免費，兩大兩小、一泊二食專案價12,999元，專案房型數量有限售完為止。

春季指定日快閃優惠今起官網開賣，至3月19日中午12:00截止，開放的訂房期間自3月16日至6月底，平日、旺日皆適用，雙人指定日入住即可免費升等為家庭房兩大床，加送兩位12歲以下兒童免費，內容包含芳泉百匯自助早餐、晚餐，以及金色水樂園、室內按摩水療區、旋轉滑水道、跑跑甩尾車與兒童超跑俱樂部等設施免費使用，每房贈送市集金幣，可至瑞穗市集、歐風市集選購喜愛的伴手禮。

此外，專案房型除了城堡溫馨家庭房，消費者也可加價1,299元升等為房內設有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，兩大兩小專案價14,298元；喜愛牛排主餐也可加價1,999元，兩大兩小專案價14,998元，將房型升等為莊園溫馨家庭房，晚餐為PRIME ONE牛排館。

若要體驗獨棟的度假方案，則可加價3,699元，兩大兩小專案價16,698元，房型升等為格蘭雅緻別墅，獨棟的戶外庭院、專屬泳池，可以愜意享受花東縱谷群山環繞的綠意，入住格蘭別墅區晚餐同樣升等為PRIME ONE牛排館，房內提供免費Mini Bar、瑞穗柚香乖乖，以及桌遊道具等。

官網訂房連結：https://pse.is/3u6jck

瑞穗天合國際觀光酒店的室內按摩水療區滑水道。圖／瑞穗天合提供
瑞穗天合國際觀光酒店的室內按摩水療區滑水道。圖／瑞穗天合提供

訂房 快閃 早餐

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