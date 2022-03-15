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貓之旅快閃店 華山喵趣展出中

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「貓夢拍照點」。圖／有你共創提供
「貓夢拍照點」。圖／有你共創提供

擁有廣大貓粉絲的山本修先生「貓美術館CAT ART」名畫系列作品，再次來台展出！本次與有你共創旗下商店品牌「有點市」一同打造結合「Cat」貓畫拍照點、「Art」藝術原畫與「Tempting」誘人百項商品的『貓之旅快閃店』。快閃活動採「免費入場」，將貓界名畫雷喵瓦「煎餅磨坊的貓舞會」、喵谷「貓星月夜」等11幅真跡首次帶出日本，於華山文創園區展出。更特別打造大型貓畫拍照點，擬真還原喵德華「夜遊貓」、喵梭「貓夢」等畫中場景，讓粉絲可以變身成貓走入畫中，來場療癒的藝術旅程。

快閃店以「貓美術館CAT ART」全新畫作打造超過百項限定商品，除了長期熱銷的1000片拼圖與微型扭蛋拼圖外，還有木質名片座、環保吸管杯與首次於線下銷售的「屬於你的桌上貓美術館」盲盒公仔，超多迷人商品歡迎所有粉絲收編。另外為了回饋粉絲，本次有點市匯集了熱門角色推出「有點好扭」大型扭蛋機活動，1抽只要200元即有機會把神秘角色大絨毛、快閃限定造型抱枕等好禮帶回家！從A到O獎共15個獎項，所有獎項皆「超過200元價值」，扭越多大獎機率也越大！

貓美術館-CATART貓之旅快閃店

日期：2022年2月19日至4月10日

營業時間：週一至日 10:00-18:00

地點：華山1914文創產業園區 東2A館

快閃 美術館 文創產業

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