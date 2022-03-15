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玫瑰造型氣球好浪漫 白色情人節台南的禮物很萌

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市浪漫燈海活動至3月27日，3萬朵白色玫瑰花燈示愛。記者鄭惠仁／攝影
台南市浪漫燈海活動至3月27日，3萬朵白色玫瑰花燈示愛。記者鄭惠仁／攝影

台南市觀旅局昨晚趁著白色情人節推出浪漫活動，只要是戀人、親人、朋友出示在玫瑰花燈海現場拍下且上傳自己臉書或IG的雙人合照，就可獲得玫瑰造型氣球1組，吸引情侶、親子、要好朋友參加，50組氣球很快送完。

來參加活動的出了戀人，也有夫妻檔、妻子、要好同學、閨密，氣球達人在一旁薩克斯風吹奏下，忙著把氣球變成玫瑰花造型，再加上1個細小燈泡，就成了玫瑰花燈，拿到的人都說可愛；小朋友更是喜歡，緊緊握在手上，捨不得給別人拿。

關旅局表示，還有另個活動，只要在3月27日前至玫瑰燈海拍下雙人合照並上傳至台南旅遊臉書活動專屬貼文，就有機會抽中活動同款會發光的白色玫瑰花造型燈1支，限量5個名額。

正在台南市永華市政中心西拉雅廣場舉行的「愛在台南浪漫燈海」活動，由3萬朵白色玫瑰花燈組成大型花形燈海，展期至3月27日。「2022愛在臺南 浪漫燈海」活動官網https://reurl.cc/zMOmr0

台南市觀旅局昨晚推出浪漫活動，打卡送玫瑰造型氣球。記者鄭惠仁／攝影
台南市觀旅局昨晚推出浪漫活動，打卡送玫瑰造型氣球。記者鄭惠仁／攝影

台南 花燈 情侶

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