玫瑰造型氣球好浪漫 白色情人節台南的禮物很萌

台南市觀旅局昨晚趁著白色情人節推出浪漫活動，只要是戀人、親人、朋友出示在玫瑰花燈海現場拍下且上傳自己臉書或IG的雙人合照，就可獲得玫瑰造型氣球1組，吸引情侶、親子、要好朋友參加，50組氣球很快送完。

來參加活動的出了戀人，也有夫妻檔、妻子、要好同學、閨密，氣球達人在一旁薩克斯風吹奏下，忙著把氣球變成玫瑰花造型，再加上1個細小燈泡，就成了玫瑰花燈，拿到的人都說可愛；小朋友更是喜歡，緊緊握在手上，捨不得給別人拿。

關旅局表示，還有另個活動，只要在3月27日前至玫瑰燈海拍下雙人合照並上傳至台南旅遊臉書活動專屬貼文，就有機會抽中活動同款會發光的白色玫瑰花造型燈1支，限量5個名額。