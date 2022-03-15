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安海瑟薇、木村光希質感穿搭必備 就算黑白也可很高調

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
女星安海瑟薇與木村光希均以寶格麗經典包款為穿搭增添亮點。圖／寶格麗提供、摘自IG
女星安海瑟薇與木村光希均以寶格麗經典包款為穿搭增添亮點。圖／寶格麗提供、摘自IG

每個女人的衣櫃中一定有一件黑色的外套，不管是風衣、西上裝、或是其他形式的大衣。如何讓一件雋永但又好像四處可店的單品混搭出當代的潮流時尚感？好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）日前現身紐約街頭，被捕捉到身穿一件黑色長風衣、搭配黑色針織衫和皮褲，簡單隨性的穿著，身上揹著一款義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）經典的Serpenti Forever黑色小牛皮手提肩背包，雖然都是同色系的搭配，但裝飾珠寶蛇首的精緻小包，立刻為整體造型增添了質感與視覺焦點。

寶格麗的品牌大使之一、日本星二代木村光希（Koki），日前也在自己IG分享了黑色短版西裝外套和灰色西褲的穿搭，穿出超逆天的修長腿部比例。她手提的寶格麗LOGO黑色帆布托特包，是品牌去年秋冬推出的設計，方正活潑的托特包型裝飾時髦有型的大Logo，黑白撞色的設計，比起安海瑟薇的貴婦氣息的Serpenti包，更顯得年輕活潑。

好萊塢女星安海瑟薇肩背寶格麗包款現身紐約。圖／寶格麗提供
好萊塢女星安海瑟薇肩背寶格麗包款現身紐約。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER黑色小牛皮手提肩背包，約87,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER黑色小牛皮手提肩背包，約87,100元。圖／寶格麗提供
木村光希揹寶格麗logo黑色帆布托特包。圖／摘自IG ＠koki
木村光希揹寶格麗logo黑色帆布托特包。圖／摘自IG ＠koki
BVLGARI LOGO黑色帆布托特包，有大小兩種不同尺寸。圖／寶格麗提供
BVLGARI LOGO黑色帆布托特包，有大小兩種不同尺寸。圖／寶格麗提供
木村光希同款的BVLGARI LOGO帆布托特包也有推出薔薇石英粉色。圖／寶格麗提供
木村光希同款的BVLGARI LOGO帆布托特包也有推出薔薇石英粉色。圖／寶格麗提供
木村光希揹寶格麗logo黑色帆布托特包。圖／摘自IG ＠koki
木村光希揹寶格麗logo黑色帆布托特包。圖／摘自IG ＠koki

品牌 義大利

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