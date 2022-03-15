林柏宏賞Tiffany珠寶最愛石上鳥 吳卓源驚艷美樂珍珠

Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展，自即日起至3月19日止於台北華山1914文化創意產業園區中4B館展開，採預約制。展覽以沉浸式體驗空間呈現自然萬物的多彩樣貌，戲劇男神林柏宏與新生代R&B小天后Julia吳卓源都特地抽空參觀高級珠寶作品及傳奇設計師Jean Schlumberger的經典之作，並拍攝了導覽影片，解說分享自己參訪心得。

林柏宏對於品牌傳奇設計師Jean Schlumberger先生運用豐沛想像力與異域色彩所打造的一系列奇幻創作印象特別深刻，尤其是他自己也配戴的Tiffany石上鳥胸針，設計讓人聚焦鳳頭鸚鵡停駐的寶石。品牌「鎮店之寶」128克拉Tiffany Diamond傳奇黃鑽，最早也曾被鑲嵌為這個經典迷人的設計。除了林柏宏配戴的款式小鳥棲息在重逾43.8克拉丹泉石上，這次登台展出的石上鳥胸針還有各種繽紛彩寶與彩鑽，是歷來數量選擇最豐富的一次。