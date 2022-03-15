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好市多褐殼雞蛋被嫌太小不推 釣出真相：蛋小才珍貴

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友PO圖回應，左邊那顆是初生卵，就是母雞畢生生的第一顆雞蛋，會比較小、比較好吃，營養價值也比較高；右邊那顆則是一般小顆的土雞蛋。擷自好市多商品經驗老實說社團臉書
有網友PO圖回應，左邊那顆是初生卵，就是母雞畢生生的第一顆雞蛋，會比較小、比較好吃，營養價值也比較高；右邊那顆則是一般小顆的土雞蛋。擷自好市多商品經驗老實說社團臉書

一名網友在臉書社團「好市多經驗老實說」裡談到，發現最近大成的雞蛋很難買到，所以乾脆改買好市多的30入褐殼雞蛋。但發現好市多的蛋比之前買到的大成雞蛋「還少了四分之一大小」，讓他PO文建議，若消費者介意雞蛋大小的人可以不要選擇在好市多買雞蛋。

原PO分享在好市多購買褐殼雞蛋的經驗談，發現「明明是寫L size，但是尺寸比之前買到的大成或是一般市售散蛋還少了1/4大小。建議如果介意雞蛋大小顆的就不要買了。」他並不推薦好市多這批較小的蛋。

PO文一出引來不少行家立馬糾正觀念錯誤，紛紛表示：「小蛋才是好蛋！」網友解釋，因為體型較小的蛋，通常是母雞畢生生下的第一顆雞蛋，屬於初生雞蛋，外觀雖較之後生的小，但營養價值較高，「大顆的蛋都是老母雞生的」，也就是說：「蛋越小越營養」。

之後原PO也澄清發文本意，表示其實「沒有要多營養的蛋，請看清本文是推給介意買到大小的人，畢竟這個盒子是不能拆開看的。」也有人為原PO緩頰，認為若是標示為L SIZE，但重量卻未滿66克，其實就是欺騙消費者的行為，「L=大蛋，60-66克之間，如果不到60克去告他標示不實，不要姑息，差距到1/4非常誇張。」

但也有人表示，大蛋和小蛋在營養價值上「其實應該是沒差喔，體積大但是水份高，蛋白質的量可能幾乎一樣。」有人質疑，難道老母雞下的蛋比較無營養嗎？

針對最近聞聲漲價的蛋類，不少人還分享各家品牌蛋的特色，有人認為大成雞蛋較具腥味，石安牧場的比較沒有味道，「做蒸蛋口感很明顯」、「水煮蛋也很明顯」。

雞蛋

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