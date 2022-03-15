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蝦皮購物「3.18品牌狂購月」夯品下殺3元起限時瘋搶

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「3.18品牌狂購月」精選20個時段限時瘋搶最低下殺3元起，上線玩遊戲再抽9大品牌家電大禮包。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.18品牌狂購月」精選20個時段限時瘋搶最低下殺3元起，上線玩遊戲再抽9大品牌家電大禮包。圖／蝦皮購物提供

活動一波接一波的蝦皮購物打造「3.18品牌狂購月」，除了有超級品牌日馬拉松，更推出各式優惠，包括高達6張全站99元起免運及商城85折、9折券，新款iPhone SE 、iPhone 13系列新色「松嶺青」搭配85折券現省2,000元；3月17日深夜開始至3月18日指定時段超殺夯品限時瘋搶下殺3元起，iPhone 13 Pro 128GB、Apple Watch S7、AirPods Pro、SK-II青春露都在列。

蝦皮購物3月17日晚上23點30分至3月18日精選20個時段，輪番祭出最低下殺3元的限時優惠。3月17日晚上11點40分Apple Watch S7 LTE 45mm原價15,900元、限時瘋搶價3元；3月17日晚上11點50分iPhone 13 128GB原價25,900元、限時瘋搶價3元；3月18日凌晨0點iPhone 13 Pro 128GB原價32,900元、限時瘋搶價3元；3月18日中午12點AirPods Pro原價7,990元、限時瘋搶價3元；3月18日晚上10點任天堂Switch新版主機OLED原價10,480元、限時瘋搶價3元。另外還有PS5光碟主機下殺44折限時特價13,333元；華碩15吋文書筆電限時特價18,333元。

此外，蝦皮購物攜手9大家電品牌，3月18日當天上站開蝦皮寶箱，就抽價值20萬元的家電大禮包，包括伊萊克斯F9滑移百變吸塵器及蒸氣洗脫烘變頻滾筒洗衣機、SAMPO 85風扇、iRobot Roomba e5 wifi掃地機器人等都有機會免費帶回家。

最新推出的iPhone SE新機、iPhone 13系列新色「松嶺青」預購上線後吸引果粉瘋搶，其中又以星光色、午夜色最受喜愛，容量則以128GB最受青睞。3月18日蝦皮購物正式開賣iPhone SE新機、iPhone 13系列新色「松嶺青」，搭配蝦皮商城85折券現折2,000元，3月18日至3月31日iPhone 全系列回收金加碼10%、最高回收金上看26,000元。

蝦皮購物 128GB 品牌

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