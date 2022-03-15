鞋櫃就少這一雙 盤點4大品牌春夏必買的厚實樂福鞋

這幾季開始流行起有份量感的樂福鞋，稍微帶點高度的增高鞋底設計加上體積偏大的鞋身，可以讓腿看起來更細更長，自然成了備受歡迎的熱門單品。今年春夏，許多時尚品牌依舊提供了各式樂福鞋，維持厚實的鞋身特色，加入各自標誌性的經典細節，無論是單穿展現俐落感或是搭配襪子流露復古書卷氣息，都非常好看。

PRADA 搪瓷三角標誌樂福鞋

PRADA可以說是帶起這波樂福鞋流行的品牌之一，一款拋光皮革樂福鞋自上市後就成為IG洗版人氣單品，持續熱賣，包括坎達爾珍娜、貝拉哈蒂德和海莉比伯等時尚名模都擁有一雙。全系列有黑、白色，之前還有紅色限定款，鞋面以經典搪瓷三角形標誌裝飾，簡約又具備高度品牌識別度，同系列還打造了懶人最愛的圓頭穆勒鞋。

GUCCI 馬銜鍊搭可愛碎花

GUCCI從好幾季前就推出各種復古樂福鞋，當然也不會錯過這波厚實款式熱潮。同樣以品牌經典符碼之一的馬銜鍊作為主角，並在腳後跟加上蜜蜂刺繡，呼應鞋子內部的碎花印花，穿脫都可愛，設計充滿巧思。

Salvatore Ferragamo 夢幻亮色

Salvatore Ferragamo今年春夏推出一款抛光牛皮樂福鞋，以Ferragamo簽名硬幣點綴在鞋身中央，典雅考究。除了百搭黑色款之外，還有亮麗的湖水綠色，很適合搭配夏季清新造型。

Roger Vivier 1950搖滾風