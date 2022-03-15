不忍了！多個高級鐘表品牌相繼暫停俄羅斯業務

隨著俄羅斯入侵烏克蘭的烏俄戰爭持續進行，全世界大型企業、品牌抵制俄羅斯的趨勢也持續擴大。日前繼跨國精品集團Richemont宣佈暫停在俄羅斯的業務之後，近日綜合外電報導，包含勞力士（ROLEX）、RICHARD MILLE、愛彼（Audemars Piguet）、百年靈（Breitling）等多個高級品牌，也相繼停止在俄羅斯的業務運作。

其中RICHARD MILLE在官方網站中標示，品牌位於莫斯科（Moscow）的專賣店暫停營運（TEMPORARILY CLOSED）。頗受頂級富豪熱愛、並與職業網球名人Rafael Nadal推出多款限量超輕量抗震陀飛輪的RICHARD MILLE，目前在全世界擁有台灣文華東方、日內瓦、神戶、大阪、倫敦、米蘭、波士頓、紐約、慕尼黑、巴黎...等約35間專賣店，而另一個同樣鎖定高級運動風格的鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）則同樣在官方網站的專賣店選項中，將位於莫斯科的GUM與Petrovskiy兩間專賣店標示為暫停營業（Temporary closed）。

歐美鐘表網站WatchPro則指出、得到一份來自百年靈（Breitling）原廠的聲明，指出將暫停該品牌在俄羅斯的45個經銷點：包含一間位於莫斯科、一間位於聖彼得堡的專賣店；於此同時，「表王」勞力士（ROLEX）雖並未對外發表任何公開聲明，但一份由耶魯大學管理學院所製作的表格則顯示，勞力士暫停了在俄羅斯的營運業務。

耶魯大學商業管理學院並將這份名單附加於一篇在3月14日發表、標題名為「Over 300 Companies Have Withdrawn from Russia—But Some Remain」的網路文章中。這份表格，是由耶魯大學管理學院、領導力研究所的Jeffrey Sonnenfeld教授與研究團隊更新，其中3月14日更新的第9版中，便將勞力士加入了撤出俄羅斯的全世界各領域品牌或集團中。

而雖然目前網路上反戰、人道主義的聲浪持續上揚，但商業的本質畢竟仍以營利為取向。基於全世界對俄羅斯強勁的經濟制裁措施與力道，俄羅斯央行日前已宣布，自3月9日起之半年間，俄羅斯民眾將禁止將盧布兌換成外匯，加上日前俄羅斯曾揚言，將針對進行抵制的大型企業進行假扣押，在消費景氣持續低迷、對未來充滿高度變數情勢下，或才是上述高級鐘表品牌停止、暫停業務的考量主因。