不忍了！多個高級鐘表品牌相繼暫停俄羅斯業務

隨著俄羅斯入侵烏克蘭的烏俄戰爭持續進行,全世界大型企業、品牌抵制俄羅斯的趨勢也持續擴大。日前繼跨國精品集團Richemont宣佈暫停在俄羅斯的業務之後,近日綜合外電報導,包含勞力士(ROLEX)、RICHARD MILLE、愛彼(Audemars Piguet)、百年靈(Breitling)等多個高級品牌,也相繼停止在俄羅斯的業務運作。

其中RICHARD MILLE在官方網站中標示,品牌位於莫斯科(Moscow)的專賣店暫停營運(TEMPORARILY CLOSED)。頗受頂級富豪熱愛、並與職業網球名人Rafael Nadal推出多款限量超輕量抗震陀飛輪的RICHARD MILLE,目前在全世界擁有台灣文華東方、日內瓦、神戶、大阪、倫敦、米蘭、波士頓、紐約、慕尼黑、巴黎...等約35間專賣店,而另一個同樣鎖定高級運動風格的鐘表品牌愛彼(Audemars Piguet)則同樣在官方網站的專賣店選項中,將位於莫斯科的GUM與Petrovskiy兩間專賣店標示為暫停營業(Temporary closed)。

歐美鐘表網站WatchPro則指出、得到一份來自百年靈(Breitling)原廠的聲明,指出將暫停該品牌在俄羅斯的45個經銷點:包含一間位於莫斯科、一間位於聖彼得堡的專賣店;於此同時,「表王」勞力士(ROLEX)雖並未對外發表任何公開聲明,但一份由耶魯大學管理學院所製作的表格則顯示,勞力士暫停了在俄羅斯的營運業務。

耶魯大學商業管理學院並將這份名單附加於一篇在3月14日發表、標題名為「Over 300 Companies Have Withdrawn from Russia—But Some Remain」的網路文章中。這份表格,是由耶魯大學管理學院、領導力研究所的Jeffrey Sonnenfeld教授與研究團隊更新,其中3月14日更新的第9版中,便將勞力士加入了撤出俄羅斯的全世界各領域品牌或集團中。

而雖然目前網路上反戰、人道主義的聲浪持續上揚,但商業的本質畢竟仍以營利為取向。基於全世界對俄羅斯強勁的經濟制裁措施與力道,俄羅斯央行日前已宣布,自3月9日起之半年間,俄羅斯民眾將禁止將盧布兌換成外匯,加上日前俄羅斯曾揚言,將針對進行抵制的大型企業進行假扣押,在消費景氣持續低迷、對未來充滿高度變數情勢下,或才是上述高級鐘表品牌停止、暫停業務的考量主因。