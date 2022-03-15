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王品16品牌享Uber Eats優惠 299折150、滿額送料理

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「和牛涮」滿699元即贈「極上和牛黑咖哩醬乙份」，價值159元。圖／王品提供
「和牛涮」滿699元即贈「極上和牛黑咖哩醬乙份」，價值159元。圖／王品提供

消費者習慣改變，不論一日三餐、下午茶、宵夜，只要動動手指就能外送到家。「王品集團」本次集結旗下16個品牌，自3月16日起限時推出Uber Eats外送優惠，新用戶單筆滿299現折150元，還有「王品牛排」滿額送墨西哥牛肉脆餅＋鮮榨果汁、「藝奇」滿額送牛肋丼等一系列優惠，最高現賺190元。

自3月16日至12月31日期間，Uber Eats新用戶於王品任一品牌下單，並於結帳前輸入「王品新戶」代碼，可享4次點餐單筆滿299元現折150元的優惠。3月16日至3月29日期間，王品也推出外送滿額贈菜優惠，包括西餐、日式料理、鐵板燒、鍋物、中餐、燒肉等共計16個品牌均可享優惠。

西餐部份，「王品牛排」滿760元贈送「墨西哥牛肉脆餅＋鮮榨果汁」，價值168元；「西堤牛排」滿588元，贈送「松露脆薯」，價值138元。日式的「藝奇」，滿599元贈送「牛肋丼」，價值180元；「品田」滿699元贈「黃金海味魷」，價值165元；「陶板屋」滿699元，贈送天婦羅炸蝦，價值159元。

鐵板燒「hot 7」滿599元，贈「黑胡椒雪花牛肉」，價值180元；「尬鍋」滿699元，贈梅花豬肉片2份，價值178元。「和牛涮」滿699元即贈「極上和牛黑咖哩醬乙份」，價值159元。「青花驕」滿699元贈青花驕酸辣粉，價值157元。「聚北海道鍋物」滿588元贈哈密瓜冰飲2杯，價值130元。「石二鍋」滿499元，每鍋贈熱銷火鍋獨家組（肉增量40g＋香辣魚豆腐1顆），價值55元。「12MINI」滿369元，即贈正直檸檬冬瓜冰沙2杯，價值80元。

「丰禾」滿699元即贈「黑麻油燒蛋」1份，價值190元。「莆田」滿699元，贈「黃金荷葉包」1份，價值160元。「肉次方」單筆消費滿399元，即贈「西西里番茄酥嫩雞翅（2腿2翅）」，價值108元。「原燒O-NiKU」、「Oh my！原燒」單筆消費滿449元，即贈「伯爵紅茶2杯與炙燒雞腿排1份」，價值99元。

「12MINI」滿369元，即贈正直檸檬冬瓜冰沙2杯，價值80元。圖／王品提供
「12MINI」滿369元，即贈正直檸檬冬瓜冰沙2杯，價值80元。圖／王品提供
「hot 7」滿599元，贈「黑胡椒雪花牛肉」，價值180元。圖／王品提供
「hot 7」滿599元，贈「黑胡椒雪花牛肉」，價值180元。圖／王品提供
「丰禾」滿699元即贈「黑麻油燒蛋」1份，價值190元。圖／王品提供
「丰禾」滿699元即贈「黑麻油燒蛋」1份，價值190元。圖／王品提供
「肉次方」單筆消費滿399元，即贈「西西里番茄酥嫩雞翅（2腿2翅）」，價值108元。圖／王品提供
「肉次方」單筆消費滿399元，即贈「西西里番茄酥嫩雞翅（2腿2翅）」，價值108元。圖／王品提供

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