服務生將被淘汰了嗎？為何連鎖火鍋千葉與築間、鼎泰豐都要用送餐機器人？

【撰文＝羅璿】

千葉集團旗下9家門店已率先引進AI餐飲機器人。（圖片來源：千業集團提供）

2022年春天，走進101鼎泰豐、知名連鎖火鍋築間與千葉，竟碰到機器人來帶位與送餐，彷彿某種未來科幻片。

「我非常看好餐飲機器人，現在詢問與測試中的業者，已是市面上導入的10倍。」手握超過400個餐飲品牌的​​資深餐飲顧問林剛羽透露。

餐飲業發生什麼事？為何大家都要用機器人？

餐飲業流動率高、後疫情時代徵才難！換機器人上陣

餐飲業者率先導入機器人的原因，是為解決人手不足。

林剛羽分析，餐飲業流動率長期偏高，徵才越來越不易，如今需要展店的連鎖品牌必須得要減少人力依賴、提升管理能力。

千葉餐飲集團行銷經理張妤綾表示，千葉在「人力短缺、應徵困難」催化下，耗資上千萬於2022年2月在旗下4家千葉火鍋、5家義式餐廳「陽光皇后」共9個門店導入機器人，主要負責帶位、送餐、推銷。張妤綾指出，機器人能協助分擔工作，也能增加吸睛度。

而目前正積極展店的築間餐飲集團也因人力考量，率先於2022年2月開始試用送餐機器人。春水堂也表示，除了缺工，更大原因是看準科技化是未來趨勢，目前於2間門店試用讓機器人帶位。

體力好、力氣大！機器人一次上菜到位

除了填補人力缺口，機器人也能提升服務品質，承擔耗費時間與體力的工作，以目前台灣餐飲業在機器人上的應用來說，主要分為帶位、送餐、以及撤桌，讓真人服務生能專精在需要客製化解決的服務上。

林剛羽指出：「機器人的持續運送能力、載重量，都比一般人力高25%～50%。」因此可以降低外場人員的體力消耗。這對於需要一次大量上菜送餐的火鍋業者來說，幫助極大。築間公關部經理高林禎指出：「機器人『築小間』能協助送菜盤、肉盤，一次將全桌要收的菜載回，等於一次到位。」

此外，張妤綾分享，機器人的互動性強，除了能帶位、送餐，還能「逐桌宣傳店家商品、唱生日快樂歌」等本來會耗費大量人力時間的任務。她指出，機器人去推廣千葉目前在推的火鍋超市，不僅不會給客人造成真人推銷的壓力，機器人也不會害羞、感到挫折，目前讓它們逐桌推銷鰻魚，成功率4成，算是另一種好處。

千葉火鍋機器人逐桌推銷產品，獲得消費者關注，可點此進入觀看。（影片來源：千葉集團提供）

佔空間、無法跨越突起物！餐廳動線仍須克服

只不過，機器人勢必沒有人的靈活性、佔地空間也大。

張妤綾坦言，空間狹小、路面不平皆會阻礙到機器人的服務動線。高林禎呼應，送餐機器人身型較大，在餐期高峰擋住走道的話，服務生需要錯身，較不方便。

林剛羽補充，「較窄的路徑空間、廚房與外場間的斜坡、地面上的突起物」都會阻礙到機器人的行進。可見，目前空間是機器人最大關卡，未來想要大規模使用機器人，業者勢必得在動線規劃、店舖設計多著墨。

機器人應用面多元，值得持續關注

林剛羽告訴《食力》，在送餐機器人的主要生產國中國，應用比較廣的包括餐飲業、飯店業、甚至醫院、倉儲業者與大型商辦也有，可見應用性廣。

只不過，講到成本，雖無法透露確切金額，但業者與林剛羽皆表示，初期機器人投入成本很高，因此目前大多業者是先試水溫。千葉集團預計旗下40多間店都會導入1～2台機器人，未來還能累積服務數據。

若餐飲機器人能突破這些限制，想必能更加提升台灣餐飲業的效率與服務品質。

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