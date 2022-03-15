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亞太電信推「隨你選」4G上網吃到飽單門號方案　月租188元起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
亞太電信數位門市持續貼近市場需求，即日起推出「隨你選」4G上網吃到飽單門號方案。圖／亞太電信提供
亞太電信數位門市持續貼近市場需求，即日起推出「隨你選」4G上網吃到飽單門號方案。圖／亞太電信提供

致力推動「智慧生活」的亞太電信，自2019年起數位門市相繼攜手萊爾富、全家便利商店，掀起電信業數位創新革命，首創最快10分鐘門號立即通的24小時電信服務，用戶於線上下單填妥資料後，前往超商即可驗證身分、購買並取得SIM卡，只要買一杯咖啡的時間就能完成門號開通，顛覆申辦門號必須前往電信門市的消費者行為。

亞太電信表示，數位門市持續貼近市場需求，提供多元彈性的資費方案，即日起推出「隨你選」4G上網吃到飽單門號方案，提供月租188元、288元、338元和388元級距，用戶可依照個人上網及語音通話需求，自由選擇最適合自己的方案。其中，月租188元可享4G上網免費2GB不限速、超量12Mbps吃到飽；4G不限速上網吃到飽只需月付388元，再送70分鐘網外／市話語音優惠，超過後每分鐘只要2元。即日起至3月31日申辦就有機會抽中5,200元全聯禮券。

亞太電信數位門市以消費者使用便利性與需求為服務核心，目前已累積服務超過數十萬用戶，2019年透過超商驗證搭配購卡的用戶僅7%，在數位門市持續最佳化申辦流程及積極推廣下，短短2年內大幅躍升，截至去年占比已達40%，目前已結盟超過5,300家萊爾富及全家便利商店門市，打造便利快捷的智慧生活。

亞太電信進一步觀察發現，過往申辦門號，因非電子身分驗證、宅配寄送等因素，完成門號開通最需約3到7個工作天，數位門市曾有用戶僅花7分47秒即完成門號開通，透過數位驗證搭配超商購卡的創新模式，大幅減少等待時間。

吃到飽 超商 便利商店

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