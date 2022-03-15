超現實正夯！國藝會「新人新視野」實現新生代創意

「年輕人就是愛作夢」這句可能曾經是負面評價的句子，如今已經成為年輕人的優點！在資訊開放的時代，我們能從許多創作中看到年輕人的想像力與企圖心，腦中的幻想與夢境都能化作一場演出，為藝文表演帶來無限生命力。財團法人國家文化藝術基金會長年推動文化藝術工作發展，培養藝文表演人才，以行動鼓勵年輕創作者，推動的《表演藝術新人新視野創作專案》（以下簡稱「新人新視野」）已經邁入第15屆，要讓更多好作品被看見。

國藝會自2008年起舉辦的「新人新視野」已累積扶植了近60名新銳創作者，支持超過70件作品產出，提供新生代表演藝術編創人才嶄露頭角的機會，讓具潛力的創作者藉由長時間的排練、對談、交流、演出等過程，刺激新一代創作者學習與成長，期能培育更多優秀的編導人才，2021年的第13屆「新人新視野」推出的三件作品分別是：編導演李憶銖的《摩利支天女》、編舞方駿圍的《完美演出》及編導演曾歆雁的《演員的自我修養》，其中《摩利支天女》、《完美演出》也在去年登上LINE TV數位劇場開放線上訂閱觀看，不同風格、不同形式，以年輕創作力及表演能量，帶給觀眾不同凡響的驚喜之作。

曾獲第十七屆臺北文學獎舞台劇劇本首獎的李憶銖，將從「囤物癖」線索發展的《摩利支天女》，直到母親消失的那一刻，姊弟才驚覺家中早已被母親囤積的物品所覆蓋、堆滿，他們在家中尋找母親，越找越深，直到看不見彼此，直到支離破碎……什麼時候母親會真正穿過層層疊嶂的迷「物」，看見自己的孩子呢？ 結合現代劇場，物件表演以及馬戲，折射出各種形象的「母親」，在劇場中探索當代神話荒謬奇詭的樣態，在層層疊嶂的迷「物」中尋找家人、挖掘問題，在支離破碎中再次找到遺失的彼此。

編導演李憶銖的《摩利支天女》為第13屆國藝會新人新視野選拔作品。圖／國藝會提供

「完美多美好？」編舞家方駿圍透過作品《完美演出》探問：如果真的人生如戲，那現在台灣年青世代所面臨的處境，好比面對完美演出的表演者，極盡所能的積極卻又無能為力。「就算我們甚麼也做不了，但願能以溫柔而幽默的劇場，讓世界燃起一點希望！」《完美演出》結合劇場表演與現代舞，集結多位不同背景的青年藝術工作者，表演者用最純粹的身體，作為獻給這個世界的禮物，作品將以「混種劇場」的形式演出，將挑戰觀眾對舞蹈的印象與認知。

編舞方駿圍的《完美演出》將用全新表演型態顛覆觀眾想像。圖／國藝會提供

第13屆新人新視野是由成志投資股份有限公司、台灣三千藝文推廣協會、柯達天閣關係企業聯合贊助，支持三位年輕藝術家李憶銖、方駿圍與曾歆雁，完成三件全新創作，但該年的獲選作品碰巧因疫情由巡演轉為進行閉門演出，全程拍攝紀錄完整的表演影像，全新的風格與演出形式，將繼續在線上帶給觀眾更多元新穎的觀劇體驗，有興趣的朋友觀迎關注數位劇場粉絲團，或上 LINE TV數位劇場 觀看。

去年八月國藝會「新人新視野」正式與LINE TV數位劇場合作，將這次補助計畫選拔出的作品登上數位平台，新穎的奇幻題材也讓觀眾的線上觀劇體驗更多元。 而由國家文化藝術基金會的第15屆「表演藝術新人新視野創作專案」於2022/3/15-3/31開始收件，歡迎未滿35歲(含)的導演、編舞以及音樂創作者把握機會踴躍提出申請。