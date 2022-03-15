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夯店嵜本SAKImoto Bakery插旗南台灣 漢神巨蛋設門市

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
嵜本SAKImoto Bakery新門市在漢神巨蛋開張，「琥珀楓糖生吐司」是熱賣商品。圖／漢神巨蛋提供
嵜本SAKImoto Bakery新門市在漢神巨蛋開張，「琥珀楓糖生吐司」是熱賣商品。圖／漢神巨蛋提供

受到許多消費者喜愛的日本生吐司品牌嵜本SAKImoto Bakery，終於到南台灣插旗，新門市在漢神巨蛋開張。SAKImoto Bakery 漢神巨蛋店搶先推出第二波迪士尼小熊維尼強檔聯名新品-跳跳虎之限量「琥珀楓糖生吐司禮盒」，今天在高雄首波預賣，3月18日則於台北各門市正式上線。

嵜本表示，鑲著虎紋外皮的生吐司，撕開可聞到溫柔的清甜奶香，使用加拿大原產高級楓糖，斷面隱約可見金黃色紋路，口感水潤軟嫩，並燙印跳跳虎專屬的壓紋，搭配橙橘色方型跳跳虎限量禮盒，尤其受迪士尼粉絲喜愛。還有單片琥珀楓糖生吐司的鋁箔包裝。除了主打跳跳虎限量禮盒，第二波周邊商品強勢推出小熊維尼春天走走雙層保溫吸管杯，今天開放官網預購，早鳥價650元。

在漢神巨蛋開張 SAKImoto Bakery 南台灣首間百貨外帶專門店，在B1櫃位。今天起至3月20日，凡是店內消費滿1千元即可參加有機會滿千送千的抽好禮活動 ; 第二個抽獎活動是滿千即可掃描 QRcode，抽市值1萬3千元的「2022 限定生吐司兌換券」，1天抽1名，隔日中午於SAKImoto Bakery Taiwan 官方粉絲專頁上公布得獎名單。3月20日推出「沖繩黑糖夾餡生吐司」，升級版的黑糖生吐司，吃得出黑糖濃郁醇厚的內餡。

嵜本SAKImoto Bakery新門市在漢神巨蛋開張，「琥珀楓糖生吐司」是熱賣商品。圖／漢神巨蛋提供
嵜本SAKImoto Bakery新門市在漢神巨蛋開張，「琥珀楓糖生吐司」是熱賣商品。圖／漢神巨蛋提供
嵜本SAKImoto Bakery新門市在漢神巨蛋開張，搶先推出第二波迪士尼小熊維尼強檔聯名新品-跳跳虎之限量「琥珀楓糖生吐司禮盒」。圖／漢神巨蛋提供
嵜本SAKImoto Bakery新門市在漢神巨蛋開張，搶先推出第二波迪士尼小熊維尼強檔聯名新品-跳跳虎之限量「琥珀楓糖生吐司禮盒」。圖／漢神巨蛋提供

小熊維尼 迪士尼 吸管

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