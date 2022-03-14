廿一世紀台北人的江浙菜 點水樓重新定義江南味

談到江浙菜，許多人腦海中的刻板印象，不外是蔥㸆排骨、醃篤鮮、東坡肉…等經典菜色與濃油赤醬的調味方式。不過，在本身也是美食家的南僑集團會長陳飛龍所親手打造的點水樓，故事卻大不相同。

創立於1952年的南僑集團，自化工業起家，以生產各種洗手、洗衣、洗澡的日用品為主；第二代陳飛龍接班後，先將觸角自日用品延伸到食品製造，之後再拓展到餐飲服務業。因此打從一開始，陳飛龍便是以講求科學管理的製造業規格，來打造點水樓；南僑集團長久以來在經營上所恪守的「創新」、「差異化」等圭臬，也一體適用至點水樓的經營上。

南僑集團會長陳飛龍，是點水樓的靈魂人物。圖／點水樓提供。

陳飛龍認為，成功的餐飲服務業一定要有一個寬闊完善的廚房，不但要符合衛生安全標準，常溫倉庫、冷藏、冷凍庫都要齊備，連工作區都必須進行分區溫度管理，以確保食材在處理過程中，也能在最適切的溫度下得到保鮮。

除了設備完善，為了應付江浙菜經常使用的長煨慢燉製程，點水樓連爐具都拚創新。江浙菜行政主廚陳文倉表示：「江浙菜使用的爐具，行話叫『炮台』；我們點水樓進一步研發出融合江浙菜與粵菜烹調需求的『點水爐』，連爐具都客製化。」

點水樓江浙菜行政主廚陳文倉，不但每一季都推出全新時令菜色，連爐具都要拼創新，研發出融合江浙菜與粵菜烹調需求的「點水爐」。記者吳致碩／攝影

此外，為了讓師傅們有更舒適寬敞、更人性化的工作環境，點水樓的廚房打從一開始，就是採用中島式的廚房，讓師傅們面對面炒菜，而不是面壁做料理，盡量讓師傅們在愉快的心情下工作，才有餘裕去研發更多不一樣的創新菜色。

陳飛龍出生於香港，成長於上海，由於祖父是菲律賓華僑，祖母是印尼華僑，家中不時收到從外地寄來的珍異食材，自小吃遍山珍海味。這樣的背景，不但練就他極為敏銳的味蕾，也造就出他深厚的餐飲文化底蘊。

身為在國內擁有6家分店的連鎖餐廳，點水樓菜單上的菜色即便已多達200多道，但陳飛龍仍舊要求江浙菜行政主廚陳文倉，每季都要開發新菜。

「蒜苔蝦仁」以時令蒜苔與來自宜蘭外海的新鮮野生劍蝦拌炒，鮮甜可口。記者吳致碩／攝影

好比點水樓獨家販售的「九層塔小籠包」，便是源自陳飛龍的點子，吃起來不僅麵皮看得到九層塔、內餡也吃得到九層塔，成為點水樓多年來最受歡迎的人氣點心之一。此外，點水樓這一季新推出的「麻辣鳳爪」，將鳳爪在麻辣湯頭中煨煮到膠質滿滿，也是陳飛龍與陳文倉來來回回試菜後的最新發想。

「鮮蚵蔥仔花蒼蠅頭」用當季時令菜蔥仔花去炒鮮蚵，空心的蔥仔花口感爽脆，沒有辛辣感，只有初春吃得到。記者吳致碩／攝影

除了持續推出新菜，即便經典老菜到了點水樓，也在細節中展現新意。「蒼蠅頭」這道菜，一般餐廳用的多半是韭菜花配上絞肉與黑豆鼓；但點水樓的「鮮蚵蔥仔花蒼蠅頭」，用的卻是紅蔥頭的花莖「蔥仔花」，吃起來口感上比韭菜花更加爽脆，並且香甜多汁沒有辛辣感，加入鮮蚵更多了鮮甜味。

點水樓堅持「西湖醋魚」要選用至少4斤以上的草魚，再透過餓養讓草魚完全沒土腥味，一入口就嘗得到醋的酸甜與魚的鮮美。記者吳致碩／攝影

有「杭州第一名名菜」封號的「西湖醋魚」，點水樓更是發展出自己的製作標準。「當草魚養到夠大的時候，要先從泥池換到水泥池裡調養；進了廚房之後，我們還要餓養3到5天，才能去除掉草魚的土腥味。」陳文倉表示：「我們只使用重量4斤以上的草魚，因為只有這樣的魚肉，才稱得上肥美。」

「富貴叫花雞」裹上耐火黃泥，烤上4個小時，打開時香氣四溢。記者吳致碩／攝影

一道「富貴叫花雞」，光是雞的醃製就要花上一整天，還要在雞隻的肚子塞滿香菇、冬菜、辛香料，再包上來自豬腹膜的網油、荷葉，最後裹上耐火黃泥，以180度烘烤4個小時，才算大功告成。

「富貴叫花雞」口感鮮嫩，入口即化。記者吳致碩／攝影

江浙菜裡著名的「嗆蟹」，要將生蟹醃製3至5天，許多江浙餐廳已漸漸不做了；點水樓的「醉膏蟹」，是將整隻帶有蟹膏的活紅蟳清洗乾淨後，用黃酒、花雕酒、紹興酒三款江南特色酒以及辛香料，整整醃漬21天，以保留完整蟹膏鮮甜的口感，是點水樓招牌料理之一。

「醉膏蟹」用整隻帶有蟹膏的活紅蟳，經醃漬21天而成，蟹膏鮮甜，酒香濃郁。記者吳致碩／攝影

除了在料理上精進，點水樓在酒水上也不馬虎，與台灣菸酒公司合作推出雙品牌「15年窖藏陳年紹興酒」，是台灣菸酒公司在921大地震之後才陸續被整理出來的珍貴窖藏，數量極為有限，只有在點水樓才喝得到。

「金蔥燜玉排」的濃稠醬汁，完全不靠芶芡，而是透過小火慢慢收出濃稠度。記者吳致碩／攝影

點水樓對江浙菜的企圖心，也不僅在供應餐飲，更在保留與傳承。點水樓的每一道菜，除了以文字記錄烹飪手法外，陳文倉表示：「我們也同步錄影，用影音的方式記錄下來。」廿一世紀台北人的江南味，在點水樓團隊的堅持下，正逐漸成形。

「酥炸地葫蘆」將地葫蘆（右下）酥炸後沾著椒鹽吃，讓人忍不住一口接一口。記者吳致碩／攝影

「桂花糖藕」在淡淡桂花香下，以鬆軟糖藕交織著甜Q糯米，老饕最愛。記者吳致碩／攝影

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