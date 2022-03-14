香港知名富豪、名酒藏家劉鑾雄窖藏 4月首登佳士得
佳士得（Christie’s）將於4月13日假佳士得香港歷山大廈隆重舉行現場拍賣「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」，共有89項拍品來自這位知名企業家兼品味名酒藏家，總估值超過2,400萬港元（約8500萬元台幣），拍賣焦點包括DRC Romanée-Conti 1989至2005年份的珍稀大瓶裝美酒、Henri Jayer Vosne-Romanée Cros- Parantoux 1986至1999年極佳年份的1.5公升裝佳釀，還有波爾多一級田於1982至2003年份的名莊醇釀，包括Lafite Rothschild、Mouton Rothschild、Latour、Lafleur、Pétrus和Cheval Blanc。
於「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」拍賣後，同場亦緊接推出多位藏家的窖藏，包涵約500項市場上最炙手可熱的醇釀拍品，來自各大產區如波爾多、布艮地、香檳、意大利、西班牙及美國。精選拍品包括一系列來自Rousseau Chambertin、 d'Auvenay Bonnes-Mares、Leflaive Montrachet、Salon、Sassacaia、 Pingus、Alvaro Palacios L'Ermita及 Screaming Eagle的頂級陳釀。
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