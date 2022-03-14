才剛上市就賣到大缺貨 PRADA簡約手提袋越看越生火

百搭、不易受時空限制的「極簡」潮流始終有一派死忠支持者，PRADA近期所推出的一款新手提袋就是因為擁有這樣經典的簡約外型，備受消費者喜愛，才上市沒多久就賣到大缺貨，魅力實在驚人！

點開PRADA官方網站，可以發現有一款嶄新上架的皮革手提袋無論是什麼顏色都顯示缺貨中，包身正面以大型標誌性的三角形logo壓印點綴，側面下方則有一個小型三角搪瓷金屬標誌，沒有過多的其他裝飾，簡單優雅。