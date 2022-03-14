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才剛上市就賣到大缺貨 PRADA簡約手提袋越看越生火

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA近期所推出的一款新手提袋擁有經典的簡約外型，備受消費者喜愛，才上市沒多久就賣到大缺貨。圖／摘自PRADA官網
PRADA近期所推出的一款新手提袋擁有經典的簡約外型，備受消費者喜愛，才上市沒多久就賣到大缺貨。圖／摘自PRADA官網

百搭、不易受時空限制的「極簡」潮流始終有一派死忠支持者，PRADA近期所推出的一款新手提袋就是因為擁有這樣經典的簡約外型，備受消費者喜愛，才上市沒多久就賣到大缺貨，魅力實在驚人！

點開PRADA官方網站，可以發現有一款嶄新上架的皮革手提袋無論是什麼顏色都顯示缺貨中，包身正面以大型標誌性的三角形logo壓印點綴，側面下方則有一個小型三角搪瓷金屬標誌，沒有過多的其他裝飾，簡單優雅。

這款皮革手提袋高38、長5、寬36公分，內裡有雙拉鍊袋，容量相當足夠，也很適合裝電腦、文件使用。目前共有皮革原色、黑色和白色可以選擇。雖然官網目前都是缺貨中，但少數PRADA店上還可以找到，喜歡這種簡約包款的人動作可能要快點喔！

PRADA嶄新上架的皮革手提袋無論是什麼顏色都顯示缺貨中。圖／摘自PRADA官網
PRADA嶄新上架的皮革手提袋無論是什麼顏色都顯示缺貨中。圖／摘自PRADA官網
包身正面以大型標誌性的三角形logo壓印點綴，側面下方則有一個小型三角搪瓷金屬標誌，沒有過多的其他裝飾，簡單優雅。圖／摘自PRADA官網
包身正面以大型標誌性的三角形logo壓印點綴，側面下方則有一個小型三角搪瓷金屬標誌，沒有過多的其他裝飾，簡單優雅。圖／摘自PRADA官網
包身正面以大型標誌性的三角形logo壓印點綴，側面下方則有一個小型三角搪瓷金屬標誌，沒有過多的其他裝飾，簡單優雅。圖／摘自PRADA官網
包身正面以大型標誌性的三角形logo壓印點綴，側面下方則有一個小型三角搪瓷金屬標誌，沒有過多的其他裝飾，簡單優雅。圖／摘自PRADA官網
PRADA嶄新上架的皮革手提袋無論是什麼顏色都顯示缺貨中。圖／摘自PRADA官網
PRADA嶄新上架的皮革手提袋無論是什麼顏色都顯示缺貨中。圖／摘自PRADA官網
PRADA近期所推出的一款新手提袋擁有經典的簡約外型，備受消費者喜愛，才上市沒多久就賣到大缺貨。圖／摘自PRADA官網
PRADA近期所推出的一款新手提袋擁有經典的簡約外型，備受消費者喜愛，才上市沒多久就賣到大缺貨。圖／摘自PRADA官網

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