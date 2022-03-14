聽新聞
test
0:00 / 0:00
才剛上市就賣到大缺貨 PRADA簡約手提袋越看越生火
百搭、不易受時空限制的「極簡」潮流始終有一派死忠支持者，PRADA近期所推出的一款新手提袋就是因為擁有這樣經典的簡約外型，備受消費者喜愛，才上市沒多久就賣到大缺貨，魅力實在驚人！
點開PRADA官方網站，可以發現有一款嶄新上架的皮革手提袋無論是什麼顏色都顯示缺貨中，包身正面以大型標誌性的三角形logo壓印點綴，側面下方則有一個小型三角搪瓷金屬標誌，沒有過多的其他裝飾，簡單優雅。
這款皮革手提袋高38、長5、寬36公分，內裡有雙拉鍊袋，容量相當足夠，也很適合裝電腦、文件使用。目前共有皮革原色、黑色和白色可以選擇。雖然官網目前都是缺貨中，但少數PRADA店上還可以找到，喜歡這種簡約包款的人動作可能要快點喔！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言