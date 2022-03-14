再次換上「爆乳裝」為戲宣傳 莉莉詹姆斯辣上癮了

英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）持續為主演的傳記劇情網路電視迷你劇集《潘與湯米》宣傳，日前她參與了相關派對，再次延續近來偏愛的火辣穿衣風格，以一身黑色乳膠「爆乳裝」現身，像是重現劇中扮演的潘蜜拉安德森標誌性的造型一樣，美豔狂野。

莉莉詹姆斯以VERSACE的乳膠洋裝出席派對，這件衣服完美展現身材曲線，胸前挖空設計自帶爆乳效果，相當火辣。她梳起俐落的馬尾，讓整體造型展現一股超級名模感。

莉莉詹姆斯這次在《潘與湯米》挑戰個人尺度，戴假胸部演出90年代性感波神潘蜜拉安德森，故事以當時潘蜜拉與音樂人老公湯米性愛影片外流事件為主軸，延伸討論男女不平等的議題和兩人的相戀過程。影集二月份上架以來便好評不斷。不過據了解，當事人潘蜜拉安德森並不同意這個影集的拍攝，認為這是對她的二次傷害，更表示是「廉價仿冒」她的人生，還曾咒罵過女主角莉莉安德森。