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再次換上「爆乳裝」為戲宣傳 莉莉詹姆斯辣上癮了
英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）持續為主演的傳記劇情網路電視迷你劇集《潘與湯米》宣傳，日前她參與了相關派對，再次延續近來偏愛的火辣穿衣風格，以一身黑色乳膠「爆乳裝」現身，像是重現劇中扮演的潘蜜拉安德森標誌性的造型一樣，美豔狂野。
莉莉詹姆斯以VERSACE的乳膠洋裝出席派對，這件衣服完美展現身材曲線，胸前挖空設計自帶爆乳效果，相當火辣。她梳起俐落的馬尾，讓整體造型展現一股超級名模感。
莉莉詹姆斯這次在《潘與湯米》挑戰個人尺度，戴假胸部演出90年代性感波神潘蜜拉安德森，故事以當時潘蜜拉與音樂人老公湯米性愛影片外流事件為主軸，延伸討論男女不平等的議題和兩人的相戀過程。影集二月份上架以來便好評不斷。不過據了解，當事人潘蜜拉安德森並不同意這個影集的拍攝，認為這是對她的二次傷害，更表示是「廉價仿冒」她的人生，還曾咒罵過女主角莉莉安德森。
話雖如此，不少曾經經歷過當初《潘與湯米》影片外流事件的觀眾卻表示，此劇讓人重新認識潘蜜拉安德森，更從另一種角度還給像她這樣因性別差異遭受不公平對待的受害者公道。
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