星巴克買一送一！數位體驗限時10天 首推韓系櫻花飲品

星巴克買一送一的好康優惠再度登場。慶祝星巴克進入台灣市場24周年，全新數位體驗於3月16日至25日上線，期間進入網頁，完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠，包括有機會抽到全品項買一送一、第2杯半價等專屬福利。

此外，星巴克也首度與韓國共同開發兩款櫻花系列飲品「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤」、「粉紅夢幻星冰樂」，還有春季全新罐裝飲料「荔枝玫瑰花茶」，以及全新推出「芥末風味星格脆」同步於3月16日起陸續上市。

以熱銷的醇濃抹茶那堤為基底，上層覆以輕柔甜美的草莓風味雲朵泡沫的「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤」，柔和粉嫩色彩，入口的綿雲口感，很有春天氣息；「粉紅夢幻星冰樂」則添加了甜美草莓風味，與層層棉花般的香草鮮奶油，最後撒上繽紛彩色糖粒，增添幾許夢幻感。

本次檔期的罐裝飲料也走絢爛粉色系，「荔枝玫瑰花茶」選用香氣濃郁的玫瑰與歐洲紅覆盆子，再綴以台灣黑葉荔枝，帶來甘甜與優雅的氣息。「芥末風味星格脆」將義大利原裝進口，具有醬香及炭烤香氣的洋芋星格脆片，以微辛不嗆的芥末和椒鹽調味，此於3月22日上市。

呼應3月底即將到來的星巴克24周年慶，也推出「星巴克經典薄餅禮盒」，內含星巴克義式咖啡粉與經典焦糖醬結合製成的咖啡焦糖薄餅，以及風味獨特的鴛鴦奶茶薄餅，搭配專屬木盒。另有24周年系列商品，設計運用點點小星星，配以質感經典的黑白色系，象徵著星巴克與你與我共度的每個美好時光，同步於3月16日推出。