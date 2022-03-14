快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Dua Lipa、蕾哈娜都愛他 Ferragamo宣布新任設計師人選

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo宣布獨立新銳設計師Maximilian Davis接任創意總監一職。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo宣布獨立新銳設計師Maximilian Davis接任創意總監一職。圖／Salvatore Ferragamo提供

2021年四月，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo宣布合作了五年多的設計師Paul Andrew將卸任創意總監一職，時隔近一年，品牌終於決定了新任創意總監人選，稍早熱騰騰發布將由獨立新銳設計師Maximilian Davis接任的消息。

出生於英國的Maximilian Davis，今年才25歲，畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion）的他在2020年創立了同名時尚品牌，並迅速在國際間取得知名度，像是蕾哈娜、Dua Lipa等當紅巨星都曾穿過他的設計，風格俐落簡約又性感。不久前他更曾入選LVMH青年設計師獎半決賽的20名選手之一，但中途退出比賽，當時原因不明，現在看來也許跟他即將加入Salvatore Ferragamo有所關聯。

Maximilian Davis其實是千里達及托巴哥混血牙買加裔，因此身分認同也深深影響他的創作靈感。Salvatore Ferragamo表示，他將在3月16日正式上任：「清晰的願景、執行力和強大的美感使Maximilian Davis成為他們這世代最傑出的人才之一。他的作品以優雅、精緻性感和堅持品質著稱，透過他對當代感性的洞察力，他將為建立在創造力、工藝、精緻和傑出人類價值觀傳統之上的品牌譜激勵人心的嶄新篇章。」首席執行官Marco Gobbetti說。

蕾哈娜曾穿過Maximilian Davis的設計，風格俐落簡約又性感。圖／摘自IG
蕾哈娜曾穿過Maximilian Davis的設計，風格俐落簡約又性感。圖／摘自IG
Salvatore Ferragamo宣布獨立新銳設計師Maximilian Davis接任創意總監一職。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo宣布獨立新銳設計師Maximilian Davis接任創意總監一職。圖／Salvatore Ferragamo提供
Dua Lipa也曾穿過Maximilian Davis的設計。圖／摘自IG
Dua Lipa也曾穿過Maximilian Davis的設計。圖／摘自IG

品牌

延伸閱讀

國民黨高雄市長人選找誰？留美女博士曾尹儷表態出戰

「死侍3」導演人選出爐！暗藏風格轉溫馨喜感的玄機？

大S婆婆心中兒媳人選是歌姬蔡妍　具俊曄曾曝「媽媽要我帶她回家」

Jisoo飛巴黎看點綴未來感「充氣護具」的Dior女裝秀 蕾哈娜鏤空刺繡成最性感孕婦

相關新聞

大港吃鍋！ 獨門遼寧白菜 普洱茶創意湯底的味覺巡禮

在高雄，一年到頭都是吃鍋好時節。從2021年「大港吃鍋」脫穎而出的兩大鍋王鍋后「冬鄉小廚」、「老娘鍋」，分別以祖傳手工酸白菜與海鮮熬煮的「遼寧鍋」，及多樣化創意鍋底拔頭籌，獨門美味令人悠遊大港鍋物的海派魅力。

好市多褐殼雞蛋被嫌太小不推 釣出真相：蛋小才珍貴

一名網友在「好市多經驗老實說」裡談到，發現最近大成的雞蛋很難買到，所以乾脆改買好市多的30入褐殼雞蛋。但卻發現好市多的蛋竟比之前買到的大成雞蛋「還少了四分之一大小」，讓他PO文建議，若消費者介意雞蛋大小的人可以不要選擇在好市多買雞蛋。

週四龍蝦狂饗日吃到飽 饗樂假期享奢華晚宴

沒有看錯，一道道豪華的龍蝦料理可以盡情吃到飽！位於信義計畫區內的「台北寒舍艾美酒店」，具食尚品味創新，完美呈現各國風味料理的「探索廚房」自助餐廳，自2月底開始，特於每週四午晚餐時段，在各餐檯上供應各式龍蝦料理，「週四龍蝦狂饗日」瞬間引起饕友們奔相走告、熱烈捧場，活動至4月28日止，機會難得，絕對手刀要快！

疫下如何／設計總監勾勒的舒心生活－不能沒有「光」和「綠意」

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所...

酒探鄧斯坦 輕奢高質感商空設計

本案為商辦大樓內獨戶規劃，空間主要機能以事先計算地板載重安全的酒類儲放暨展示區、平時接待訪客的吧檯區，以及具備隱私性、景觀的舒適品酒區等三單元為主。

專訪／點亮空間璀璨風貌 一展純粹無壓美學

詠絮室內設計團隊 立基台南多年，完成許多大坪數的豪宅、樣品屋與接待中心、公共設施作品，近期更將設計觸角，延展到各式的商業空間，讓多樣的美學遍地開花，透過專訪，他們也大方分享打造理想境地的實例及手法！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。