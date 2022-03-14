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Dua Lipa、蕾哈娜都愛他 Ferragamo宣布新任設計師人選
2021年四月，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo宣布合作了五年多的設計師Paul Andrew將卸任創意總監一職，時隔近一年，品牌終於決定了新任創意總監人選，稍早熱騰騰發布將由獨立新銳設計師Maximilian Davis接任的消息。
出生於英國的Maximilian Davis，今年才25歲，畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion）的他在2020年創立了同名時尚品牌，並迅速在國際間取得知名度，像是蕾哈娜、Dua Lipa等當紅巨星都曾穿過他的設計，風格俐落簡約又性感。不久前他更曾入選LVMH青年設計師獎半決賽的20名選手之一，但中途退出比賽，當時原因不明，現在看來也許跟他即將加入Salvatore Ferragamo有所關聯。
Maximilian Davis其實是千里達及托巴哥混血牙買加裔，因此身分認同也深深影響他的創作靈感。Salvatore Ferragamo表示，他將在3月16日正式上任：「清晰的願景、執行力和強大的美感使Maximilian Davis成為他們這世代最傑出的人才之一。他的作品以優雅、精緻性感和堅持品質著稱，透過他對當代感性的洞察力，他將為建立在創造力、工藝、精緻和傑出人類價值觀傳統之上的品牌譜激勵人心的嶄新篇章。」首席執行官Marco Gobbetti說。
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