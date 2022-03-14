Dua Lipa、蕾哈娜都愛他 Ferragamo宣布新任設計師人選

2021年四月，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo宣布合作了五年多的設計師Paul Andrew將卸任創意總監一職，時隔近一年，品牌終於決定了新任創意總監人選，稍早熱騰騰發布將由獨立新銳設計師Maximilian Davis接任的消息。

出生於英國的Maximilian Davis，今年才25歲，畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion）的他在2020年創立了同名時尚品牌，並迅速在國際間取得知名度，像是蕾哈娜、Dua Lipa等當紅巨星都曾穿過他的設計，風格俐落簡約又性感。不久前他更曾入選LVMH青年設計師獎半決賽的20名選手之一，但中途退出比賽，當時原因不明，現在看來也許跟他即將加入Salvatore Ferragamo有所關聯。