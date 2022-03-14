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進軍元宇宙！HUBLOT限量表聯名Ledger琥珀金融合比特幣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚。圖／宇舶表提供

元宇宙議題隨著加密技術的迅速發展已成為當今藝術精品圈的一大熱門話題。早在2018年，宇舶表（HUBLOT）就推出僅限以比特幣付款的首枚腕表Big Bang Meca-10 P2P，率先進入元宇宙。如今，品牌與全球著名的安全加密及數字資產平臺Ledger共同打造限量50只的Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，表圈採用融合先進加密貨幣技術與古幣材質琥珀金（ELECTRUM）鑄作，並附Ledger & Hublot Nano X限量版加密貨幣硬體錢包，煙燻黑的藍寶石特製錶盒彰顯區塊鏈和分散式虛擬貨幣的透明度和安全性。

Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表以黑色陶瓷最為表殼，底對比手法彰顯純琥珀金（Electrum）表圈。琥珀金是一種天然的金銀合金材質，由50%金和50%銀熔煉而成的特殊材質。表圈外緣鐫刻6組比特幣的拉丁語格言「Vires in Numeris」，意為「數字的力量」，可以說是匯聚人類古今貨幣的特質於一身，表背則鐫刻Ledger標誌與腕表限量編號。

而特殊的Ledger & Hublot Nano X限量版加密貨幣硬體錢包，延伸自Ledger標誌性數位資產硬體錢包，不僅能增加貨幣交易的安全性、保管用戶的加密資產，還可以幫助管理以實現增值。啞光黑色飾面的錢包融合兩大品牌的標誌性元素，與Big Bang Unico Ledger琥珀金腕錶共同置於透明煙燻黑的藍寶石材質表盒中，全球限量50只。Ledger平臺用戶享有優先預購，3月18日向全球正式發售。

Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚，附Ledger & Hublot Nano X限量版加密貨幣硬體錢包。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚，附Ledger & Hublot Nano X限量版加密貨幣硬體錢包。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Ledger琥珀金腕表，42毫米黑色陶瓷表殼，搭載自製UNICO鏤空自動上鍊計時機芯，88萬元，限量50枚。圖／宇舶表提供

腕表 標誌 比特幣

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