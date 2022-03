賈靜雯2.5億Tiffany黃鑽上身 甜向修杰楷喊：很適合我

Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展自3月15日(星期二)至3月19日(星期六)於華山1914文化創意產業園區中4B館盛大開幕,各色繽紛活潑的彩色寶石讓人沉浸在大自然的瑰麗之美中。今年共有總值近50億台幣逾200件珠寶登台,為期五天的展覽採預約制,除了以奇幻自然主義風格聞名的傳奇藝術大師Jean Schlumberger新作,展出一大亮點為鑲嵌重逾80克拉的帝國鑽石(The Empire Diamond)高級珠寶項鍊,價值近10億元,是Tiffany有史以來最大的鑽石,罕見的優質美鑽重新驗證Tiffany在頂級鑽石領域的權威地位。

「Tiffany代表的就是女人的夢想,」出席開展記者會的女星賈靜雯說。自去年起開始與Tiffany合作的她表示,因為得到Tiffany的加持去年拿下金馬、成為金鐘金馬雙料影后,對她來說,「充滿緣分和祝福。」這次配戴一身價值超過2億元的黃鑽珠寶,除了襯托氣色和心情,她更多次強調珠寶最重就是適合自己,因此雖然80克拉美鑽很震撼,但也覺得那更適合身材體型高挑的外國人,「不用追求大,今天配戴的這套黃鑽就很適合我了,」她笑著透過媒體向先生修杰楷喊話,「黃鑽襯我的膚色,氣質有點可愛!」

賈靜雯所演繹的濃彩黃鑽項鍊鑲嵌梨形切割黃鑽主石逾21克拉,搭配主石總重逾11克拉艷彩黃鑽耳環、一枚主石總重逾5克拉艷彩黃鑽戒指,作品讓人想起品牌傳奇的「鎮店之寶」128克拉Tiffany Diamond傳奇黃鑽,也同時印證Tiffany至今仍是所有國際珠寶品牌中,有能力同時展示多件濃彩與艷彩黃鑽作品的權威。