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賈靜雯2.5億Tiffany黃鑽上身 甜向修杰楷喊：很適合我

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
賈靜雯配戴總價值逾2.5億元的頂級黃鑽鑽石珠寶出席Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展。記者王聰賢／攝影
賈靜雯配戴總價值逾2.5億元的頂級黃鑽鑽石珠寶出席Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展。記者王聰賢／攝影

Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展自3月15日（星期二）至3月19日（星期六）於華山1914文化創意產業園區中4B館盛大開幕，各色繽紛活潑的彩色寶石讓人沉浸在大自然的瑰麗之美中。今年共有總值近50億台幣逾200件珠寶登台，為期五天的展覽採預約制，除了以奇幻自然主義風格聞名的傳奇藝術大師Jean Schlumberger新作，展出一大亮點為鑲嵌重逾80克拉的帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，價值近10億元，是Tiffany有史以來最大的鑽石，罕見的優質美鑽重新驗證Tiffany在頂級鑽石領域的權威地位。

「Tiffany代表的就是女人的夢想，」出席開展記者會的女星賈靜雯說。自去年起開始與Tiffany合作的她表示，因為得到Tiffany的加持去年拿下金馬、成為金鐘金馬雙料影后，對她來說，「充滿緣分和祝福。」這次配戴一身價值超過2億元的黃鑽珠寶，除了襯托氣色和心情，她更多次強調珠寶最重就是適合自己，因此雖然80克拉美鑽很震撼，但也覺得那更適合身材體型高挑的外國人，「不用追求大，今天配戴的這套黃鑽就很適合我了，」她笑著透過媒體向先生修杰楷喊話，「黃鑽襯我的膚色，氣質有點可愛！」

賈靜雯所演繹的濃彩黃鑽項鍊鑲嵌梨形切割黃鑽主石逾21克拉，搭配主石總重逾11克拉艷彩黃鑽耳環、一枚主石總重逾5克拉艷彩黃鑽戒指，作品讓人想起品牌傳奇的「鎮店之寶」128克拉Tiffany Diamond傳奇黃鑽，也同時印證Tiffany至今仍是所有國際珠寶品牌中，有能力同時展示多件濃彩與艷彩黃鑽作品的權威。

除了各式鑽石，本次展覽入口處的沉浸式體驗空間，所呈現大自然絢麗律動之美，點出本次展覽的諸多重點。有Tiffany傳奇寶石美譽的丹泉石、摩根石與沙弗萊石等活潑色彩，與傳奇藝術大師Jean Schlumberger天馬行空的奇幻想像作品，為展覽勾勒出一幅幅絢麗多姿的大自然景象，尤其Jean Schlumberger經典名作「石上鳥」胸針，此次登台作品數量之豐富前所未見，各式不同寶石的搭配，是典藏傳奇設計的絕佳機會。

Tiffany高級珠寶系列18K金星形珠寶盒戒指鑲嵌逾11克拉不對稱切割銅鋰碧璽與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列18K金星形珠寶盒戒指鑲嵌逾11克拉不對稱切割銅鋰碧璽與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌總重逾21克拉濃彩黃鑽與總重逾30克拉鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌總重逾21克拉濃彩黃鑽與總重逾30克拉鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌主石總重逾11克拉艷彩黃鑽與鑽石耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌主石總重逾11克拉艷彩黃鑽與鑽石耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥設計鉑金與18K金鑲嵌主石逾54.93克拉黃水晶與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥設計鉑金與18K金鑲嵌主石逾54.93克拉黃水晶與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴總價值逾2.5億元的頂級黃鑽鑽石珠寶出席Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展。記者王聰賢／攝影
賈靜雯配戴總價值逾2.5億元的頂級黃鑽鑽石珠寶出席Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展。記者王聰賢／攝影
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌主石總重逾5克拉艷彩黃鑽與鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌主石總重逾5克拉艷彩黃鑽與鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger貓面獅身設計鉑金與18K金鑲嵌主石逾13.31克拉丹泉石, 鑽石與琺瑯胸針。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger貓面獅身設計鉑金與18K金鑲嵌主石逾13.31克拉丹泉石, 鑽石與琺瑯胸針。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌濃彩黃鑽與鑽石手環。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌濃彩黃鑽與鑽石手環。圖／Tiffany提供
Tiffany以重逾80克拉帝國鑽石重現1939年世界博覽會展出的高級珠寶項鍊，價值約10億元。圖／Tiffany提供
Tiffany以重逾80克拉帝國鑽石重現1939年世界博覽會展出的高級珠寶項鍊，價值約10億元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌總重逾8克拉藍色銅輝鈉鋰碧璽與鑽石花卉設計戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌總重逾8克拉藍色銅輝鈉鋰碧璽與鑽石花卉設計戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger 18K金鑲嵌總重逾12克拉粉紅剛玉與錳鋁榴石胸針。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger 18K金鑲嵌總重逾12克拉粉紅剛玉與錳鋁榴石胸針。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴總價值逾2.5億元的頂級黃鑽鑽石珠寶出席Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展。記者王聰賢／攝影
賈靜雯配戴總價值逾2.5億元的頂級黃鑽鑽石珠寶出席Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展。記者王聰賢／攝影

Tiffany 珠寶 鑽石 賈靜雯 修杰楷

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