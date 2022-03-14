格蘭利威攜手萬豪酒店宴客樓 客製專屬頂級台潮料理

屢屢顛覆品酩體驗的單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威，延續「台味覺醒」以創新技藝翻轉台灣味的品牌精神，攜手享譽全球的五星級萬豪酒店宴客樓，預定於3月26日起至4月16日止，舉行「品台潮」品酩會，打造蘇格蘭威士忌與台菜跨界交鋒的創新奢華饗宴。

「品台潮」是以萬豪酒店宴客樓最具代表的國宴名菜為基礎，巧妙擷取格蘭利威酒款風味特色，客製專屬格蘭利威的頂級台潮料理。從格蘭利威獨獻台灣及珍稀高年份酒款出發，融合翻新台灣經典宴客菜及在地小吃，從傳統中挑戰新的風味境界，顛覆人們對台灣味的想像。

格蘭利威「品台潮」品酩會，除了獻上格蘭利威新上市、為台灣市場量身打造的12年首席三桶，消費者還能品飲18年與25年高年份珍稀酒款，搭配以法式技法華麗演繹的頂級台味料理。

「首席頭盤三桶風味」將12年首席三桶的美國桶、波本桶與蘭姆桶風味拆解，設計出三道風味相互呼應的台式佳餚，在餐盤上揮灑出一片美麗寶島景致；而「福爾摩沙風味集」嚴選北中南的經典小吃，胡椒餅、大甲芋頭、蚵嗲分別搭配12年首席三桶，與酒液中熱帶奔放的果香碰撞出意想不到的精采火花。

「冠軍烤鴨」與「窯烤桂圓燉黑豬肉刈包」的油脂與特殊香氣，牽引出18年深沉馥郁的甜美果乾香氣；而工序繁複、完美呼應新台菜精神的「龍蝦湯泡飯糰」，則將品台潮推上高峰，與25年交織出強強聯手的多層次風味之最，綻放極致奢華的味覺饗宴。

台式餐飲，以多元文化為底蘊，在漫漫時光中，凝鍊出如威士忌般的醇厚美學。這一次格蘭利威除了讓傳統台菜的味蕾記憶賦予嶄新印象之外，更將蘇格蘭酒款風味以台灣獨有的風味元素重新演繹，諸如牛奶糖、台灣龍眼乾、台灣百花蜜、土鳳梨等，用台灣獨特的視角一一拆解、品味，最後以一杯客製化的奉茶，體現台灣獨有的待客哲學，亦呼應酒款風味化作「品台潮」的完美句點。

格蘭利威「品台潮」品酩會

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