西華飯店KOUMA小馬再現 日式割烹X法式鐵板的四手晚宴

32年的台北西華飯店熄燈，讓許多老饕念念不捨，其中一味，就是KOUMA小馬日本料理。台北萬豪Mark's Teppanyaki開幕至今的首場客座活動，請來KOUMA料理長江鎮佑，自3月20日起，聯手呈獻6場充滿春令氣息的四手晚宴「春‧序」。

「春‧序」晚宴，菜色少不了KOUMA經典的割烹元素，像是先付(前菜)以北海道活毛蟹濱茹(浜茹で，意即產地之水煮螃蟹)、蟹膏，搭配新鮮日本愛知縣櫻花鹽漬，以及山形縣大葉玉簪，綴以金箔。重頭戲本鮪壽司三貫，則選用日本野生本鮪，赤身以熊本壺底醬油醃漬後，以極上日本林屋海苔捲成手卷。中腹刷上口感較淡、以昆布煮過的北海道醬油。肥美的大腹，則以鹿兒島藻鹽佐味，襯托出油脂甘甜。

Mark's Teppanyaki則端出法國3A白蘆筍，低溫烹調後，搭配俄羅斯海域魚子醬、西班牙24個月伊比利火腿佐松露奶油醬，並選用體型碩大、肉質彈牙的澳洲龍蝦，香煎後搭佐慢熬海鮮醬汁及冰菜、綠橡木葉等鮮綠時蔬。主菜香煎山形和牛菲力，佐現磨山葵、京都祇園黑七味。

餐宴除搭佐迎賓香檳(Bruno Paillard, Premiere Cuvée, NV, France)，也可選擇由明星級侍酒師聶汎勳嚴選的wine pairing。3月20日至3月22日、3月27日至3月29日晚間6點及7點入席，每位8,800元含一杯迎賓香檳，或可搭配四杯wine pairing 1,680元。相關資訊可洽：02-2175-7952或台北萬豪酒店官網。

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