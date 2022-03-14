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全景玻璃餐車3月15日起由台北遠東上菜 午茶晚宴任選
去年12月上路的台北市雙層餐車，3月15日至6月15日由台北遠東香格里拉上菜，主打甜蜜繽紛的「香格里拉春漾午茶」，以及豪享晚宴「香格里拉美饌之夜」，透過全景玻璃天窗一覽信義區與東區的迷人日夜美景，從不同視角感受台北魅力。即起官網開放訂位，或可至KLOOK、KKD、雄獅旅遊及可樂旅遊預約。
台北市雙層餐車去年12月首季與台北晶華酒店合作，第二季新菜單由台北遠東香格里拉規劃，即日起開放雙人座及四人座訂位。每個場次約90分鐘，車行路線可瞰台北101、低碳旋轉建築陶朱隱園、國父紀念館、大巨蛋、信義A13、仁愛敦南圓環及台北W飯店等指標性建築及景點。
台北市雙層餐車的高度，比一般觀巴高20公分，車內餐桌特別設計壓克力杯架防止杯具滑動，由專人送餐、導覽解說，也提供特色商品販售，推著長型餐車移動送餐，很有商務艙「飛機餐」的出國感。此外，車頂選用安全強化玻璃，透光率達99%、紫外線隔離達98%，可視野無礙的收納台北美景。
「香格里拉春漾午茶」每位1,000元，以系列繽紛甜點與輕食，打造優雅午后時光。像是鮭魚抹醬可頌、雞蛋沙拉襯黑麵包、迷你巧克力Oreo杯子蛋糕、芒果香草優格閃電泡芙、法式檸檬塔及英式香草司康等，甜蜜美點搭配日間風景，享受移動的五星饗宴。
「香格里拉美饌之夜」每位1,800元，西餐主廚蔡漢霆設計四道式的菜色，前菜為時蔬帕瑪森起司烘蛋，繽紛有如春日花園；湯品則是香濃綿密的松露南瓜濃湯，搭配手工歐式麵包；主菜提供慢煮澳洲牛頰、香煎海鱸二選一；最後由威尼斯風味提拉米蘇甜蜜收尾。
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