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麥當勞「神秘甜點」被大讚 全台只有「這11間分店」有賣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享她最近才發現麥當勞有賣冰心雪糕，不過並非在每間店都有販賣，「據說全台只有11間門市有賣」。示意圖／ingimage
一名網友分享她最近才發現麥當勞有賣冰心雪糕，不過並非在每間店都有販賣，「據說全台只有11間門市有賣」。示意圖／ingimage

麥當勞不只漢堡與薯條等速食受大家歡迎，其中有一隱藏版甜點只在全台11家分店中販賣，一名網友近日就分享她現在才知道麥當勞有賣冰心雪糕並大讚口感很棒。

原PO在TikTok上以「麥當勞竟然有冰心雪糕」為題分享，她最近才發現麥當勞有賣冰心雪糕，不過並非在每間店都有販賣，「據說全台只有11間門市有賣」，在她的影片中可以看到一支經典的蛋捲冰淇淋，外層被裹上一層巧克力醬。

@tong_dailyfood 麥當勞竟然有冰心雪糕🍦你們吃過嗎 #春季美食大賞 #tiktok美食製作人 #美食開箱 #心動的餐廳 #麥當勞 #冰心雪糕 #蛋捲冰淇淋 ♬ 原聲 - 彤彤的吃喝玩樂日常

她也貼心地整理出全台有販售冰心雪糕的分店，「台北館前點心站」、「中和家樂福點心站」、「桃園經國家樂福點心站」、「鼎山家樂福點心站」、「高雄漢神二點心站」、「鳳山大潤發點心站」、「五甲家樂福點心站」、「中清家樂福點心站」、「台南三越二點心站」、「仁德家樂福點心站」、「高雄夢時代點心站」。

網友紛紛留言，「我也不知道耶，要買來吃吃看」、「以前就有了、只是現在變在點心站限定的店有而已」、「我也是現在才知道」、「我超愛吃冰心雪糕」、「買巧克力醬跟蛋捲冰淇淋就好」、「吃過好幾次，好吃」、「加巧克力要7塊！？」。

此外，也有網友表示這並不稀奇了，「我早就吃過了」、「為什麼現在才知道不是很久了嗎」、「原來大家都不知道好扯」、「原來這個很稀有……我住鳳山都不知道其實全台這麼少在賣」。事實上，麥當勞官網有列出並介紹「冰心雪糕」：「 奶香濃郁的冰淇淋內餡，覆蓋上一層脆皮巧克力，咬下去，先是冰脆香甜，然後隨之而來的是綿密濃滑， 兩種口感舞出美味的甜蜜交響！」

麥當勞

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