快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比漾廣場攜手喜樂時代影城、JINS激勵台灣青年導演創作

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
第二屆川流影展共計402件短片投稿，學生製作超過半數高達218件，其中入圍作品中更有7件出自學生之手。圖／比漾廣場提供
第二屆川流影展共計402件短片投稿，學生製作超過半數高達218件，其中入圍作品中更有7件出自學生之手。圖／比漾廣場提供

比漾廣場為鼓勵青年影像創作者，舉辦的第二屆「川流影展暨青年導演短片大賽」，歷經疫情波折延長徵件，已於近日完成評審與頒獎，本回共頒發5大獎項，20萬首獎由國立臺北藝術大學動畫學系的動畫片《這個比較甜》奪得。12部入圍及得獎影片也將在喜樂時代影城舉辦特映。

比漾廣場於2019年首創川流影展，為台灣百貨首發創舉。為擴大推廣，第二屆「川流影展暨青年導演短片大賽」除長期合作的喜樂時代影城，更邀請快時尚眼鏡品牌JINS加入協辦，一同為台灣青年影視創作盡一份力。

第二屆川流影展共計402件短片投稿，學生製作超過半數高達218件，其中入圍作品中更有7件出自學生之手。比漾廣場副總經理普美玉表示，兩屆影展學生投稿都相當踴躍，也能看見新世代新穎的切入觀點，未來將透過宣傳和周邊活動多跟年輕世代互動，期許讓川流影展能成為新銳創作者展露頭角的映演平台，也呼應川流影展渴望培養新秀的初心。

本次評審分為兩階段，第一階段由國內影視科系教授及多位知名影評人參與評分；最終遴選出共12部作品入圍決選。決選邀請到台灣著名影視工作者鄭文堂導演、多部暢銷電影及電視作品推手瞿友寧導演、專注記錄人文議題的沈可尚導演、陽明交通大學傳播與科技學系魏玓教授以及2013金鐘獎最佳剪輯高鳴晟進行最終評選。

「川流影展暨青年導演短片大賽」日後將會以雙年展形式舉辦，拉長徵件期及擴大推廣能量，也將與台灣其他影展合作增加豐富度。下一屆預計2023年開跑，目標600件以上作品參賽。

本屆12部入圍及得獎影片陸續在喜樂時代影城永和店及南港店舉辦特映，免費提供觀眾線上索票，線上索票資訊可見「川流影展」 官方粉絲專頁。

《迷藏》拿下第二屆川流影展「最佳攝影獎」。圖／比漾廣場提供
《迷藏》拿下第二屆川流影展「最佳攝影獎」。圖／比漾廣場提供
第二屆川流影展20萬首獎由國立臺北藝術大學動畫學系的動畫片《這個比較甜》奪得。圖／比漾廣場提供
第二屆川流影展20萬首獎由國立臺北藝術大學動畫學系的動畫片《這個比較甜》奪得。圖／比漾廣場提供

青年 動畫

延伸閱讀

崑大視訊系畢展呈現烏克蘭藍黃旗主視覺 師生捐款聲援

嘉義國際藝術紀錄影展53片創新高 全免費還有世界首映

台達厚生地球影展／8K畫質看珊瑚危機 與大翅鯨同游

8K超高畫質環境紀錄片 台達厚生地球影展3月巡演全台

相關新聞

大港吃鍋！ 獨門遼寧白菜 普洱茶創意湯底的味覺巡禮

在高雄，一年到頭都是吃鍋好時節。從2021年「大港吃鍋」脫穎而出的兩大鍋王鍋后「冬鄉小廚」、「老娘鍋」，分別以祖傳手工酸白菜與海鮮熬煮的「遼寧鍋」，及多樣化創意鍋底拔頭籌，獨門美味令人悠遊大港鍋物的海派魅力。

好市多褐殼雞蛋被嫌太小不推 釣出真相：蛋小才珍貴

一名網友在「好市多經驗老實說」裡談到，發現最近大成的雞蛋很難買到，所以乾脆改買好市多的30入褐殼雞蛋。但卻發現好市多的蛋竟比之前買到的大成雞蛋「還少了四分之一大小」，讓他PO文建議，若消費者介意雞蛋大小的人可以不要選擇在好市多買雞蛋。

週四龍蝦狂饗日吃到飽 饗樂假期享奢華晚宴

沒有看錯，一道道豪華的龍蝦料理可以盡情吃到飽！位於信義計畫區內的「台北寒舍艾美酒店」，具食尚品味創新，完美呈現各國風味料理的「探索廚房」自助餐廳，自2月底開始，特於每週四午晚餐時段，在各餐檯上供應各式龍蝦料理，「週四龍蝦狂饗日」瞬間引起饕友們奔相走告、熱烈捧場，活動至4月28日止，機會難得，絕對手刀要快！

疫下如何／設計總監勾勒的舒心生活－不能沒有「光」和「綠意」

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所...

酒探鄧斯坦 輕奢高質感商空設計

本案為商辦大樓內獨戶規劃，空間主要機能以事先計算地板載重安全的酒類儲放暨展示區、平時接待訪客的吧檯區，以及具備隱私性、景觀的舒適品酒區等三單元為主。

專訪／點亮空間璀璨風貌 一展純粹無壓美學

詠絮室內設計團隊 立基台南多年，完成許多大坪數的豪宅、樣品屋與接待中心、公共設施作品，近期更將設計觸角，延展到各式的商業空間，讓多樣的美學遍地開花，透過專訪，他們也大方分享打造理想境地的實例及手法！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。