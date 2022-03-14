比漾廣場攜手喜樂時代影城、JINS激勵台灣青年導演創作

比漾廣場為鼓勵青年影像創作者，舉辦的第二屆「川流影展暨青年導演短片大賽」，歷經疫情波折延長徵件，已於近日完成評審與頒獎，本回共頒發5大獎項，20萬首獎由國立臺北藝術大學動畫學系的動畫片《這個比較甜》奪得。12部入圍及得獎影片也將在喜樂時代影城舉辦特映。

比漾廣場於2019年首創川流影展，為台灣百貨首發創舉。為擴大推廣，第二屆「川流影展暨青年導演短片大賽」除長期合作的喜樂時代影城，更邀請快時尚眼鏡品牌JINS加入協辦，一同為台灣青年影視創作盡一份力。

第二屆川流影展共計402件短片投稿，學生製作超過半數高達218件，其中入圍作品中更有7件出自學生之手。比漾廣場副總經理普美玉表示，兩屆影展學生投稿都相當踴躍，也能看見新世代新穎的切入觀點，未來將透過宣傳和周邊活動多跟年輕世代互動，期許讓川流影展能成為新銳創作者展露頭角的映演平台，也呼應川流影展渴望培養新秀的初心。

本次評審分為兩階段，第一階段由國內影視科系教授及多位知名影評人參與評分；最終遴選出共12部作品入圍決選。決選邀請到台灣著名影視工作者鄭文堂導演、多部暢銷電影及電視作品推手瞿友寧導演、專注記錄人文議題的沈可尚導演、陽明交通大學傳播與科技學系魏玓教授以及2013金鐘獎最佳剪輯高鳴晟進行最終評選。

「川流影展暨青年導演短片大賽」日後將會以雙年展形式舉辦，拉長徵件期及擴大推廣能量，也將與台灣其他影展合作增加豐富度。下一屆預計2023年開跑，目標600件以上作品參賽。