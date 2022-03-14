必收藏 SWATCH聯手龐畢度中心將大師畫作都戴上手
從2018年開始，瑞士國民腕表SWATCH就開始與世上知名的博物館、美術館跨界合作，運用館藏知名畫作當作設計靈感，成為系列表款的主要元素。今年則首度與法國巴黎的龐畢度中心（Centre Pompidou）攜手，將蒙德里安、康丁斯基、芙烈達等大師作品，化作可配戴表款，傳達藝術即生活的概念。
SWATCH品牌創意總監Carlo Giordanetti在￼￼訪談中提到，「在2020年時，就開始構思要怎麼合作這系列」，最終挑選了五位大師，共六幅畫作當作此次博物館巡禮跨界經典系列￼￼￼腕表的主題。像是法國藝術家Robert Delaunay就有《旋轉木馬》、《艾菲爾鐵塔》兩幅作品，成為系列表款的靈感。SWATCH還保留了畫作仰角的構圖，在手表上忠實的呈現艾菲爾鐵塔與藍天搭配特色。
系列表款中還有Amedeo Modigliani的《迪伊肖像》生動捕捉20世紀早期巴黎的女性面貌。藝術家透過長臉、細長脖子以及纖細的身軀，結合古典文藝復興及義大利美學元素，讓人難忘。西里康丁斯基的《藍天》帶有童趣筆觸，SWATCH便延續藝術家對藍色的迷戀，將畫中刻劃的有趣生物的印花，轉移到半透明霧面塑膠表殼和矽膠表環及表扣上，而時針和分針尖端的圓點巧妙的向藝術家致敬。
此次聯名表款中，唯一的女性藝術家芙烈達卡蘿，則是運用了 《框架（自畫像）》來進行設計。SWATCH以鏡像的方式重新演繹這位藝術家最負盛名的自畫像，並將畫作上濃烈的色彩，完整移植到腕表上而啟發無數設計師的荷蘭巨匠蒙德里安《紅藍白的構成》之作，也是龐畢度中心的典藏之一。特色是以模塊化圖案構成的黑色線條，增強了所應用的各種原色的力道，在藝術史上佔有重要地位，當然在這次系列腕表沒也缺席。
值得一提的是，其中的 《旋轉木馬》款式，也如同熱賣的「英國女王表」的日曆輪以鏤空設計展現不同色彩，每日都會有變化。並針對一次購買6款腕表的消費者提供限定收藏盒，把龐畢度中心骨架外露並擁有鮮豔的管線機械系統等特色，忠實的呈現在外觀上，日後增值性可期。
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