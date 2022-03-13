中和環球購物中心「韓國展」偽出國 車站店型優惠加碼

Global Mall環球購物中心為母親節檔期暖身，除了3、4月近30個新櫃陸續登場，近日有板橋車站POYA寶雅、南港車站則為魚骨頭Cafe等新櫃登場。環球即日起至3月30日再推五大回饋，回饋優惠包括會員消費點數三倍送、聯名卡滿3000送100、LINE Pay消費滿額贈LINE POINTS、新會員立即獲100元購物金、紙本振興券晚鳥優惠等。

環球購物中心全台八店即日起至3月30日推初刷聯名卡當日累計滿3,000元送100元電子商品禮券。針對「車站店」通勤族，即日起至3月31日周一到周四會員至板橋車站、南港車站及新左營車站單筆消費滿300元，可享點數三倍送；「LINE Pay消費滿額贈」即日起至3月31日周一到周四於板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站持LINE Pay消費單筆滿388元，可獲50點LINE POINTS。此外，即日起至3月31 日加入新會員，可獲100元電子商品禮券。

看準五倍振興券倒數使用，即日起至3月30日加碼推「FASHION WEEK紙本振興券晚鳥優惠」，使用紙本振興券於新北中和、屏東市、板橋車站、桃園A8、桃園A19指定服飾品牌消費，單筆滿3,000元送200元 (100元電子商品禮券+100元餐飲品牌抵用券)，再搭配超過百大品牌包括Roots、PORTER、Timberland、Nike、Champion、adidas、New Balance、GLOBAL WORK等春季新品優惠7折起。

另外，新北中和店即日起至3月21日推出「韓國物產展」，網羅上百項韓國話題商品及道地特產，不能錯過的有韓綜「偶然成為社長」節目中同款泡麵圃美多的香菇牛骨湯麵，以及受歡迎的蛤蜊牛骨湯麵、花蟹炒碼麵等，此外還有韓國道地小吃，辣炒牛糕、魚板、韓式炸雞、迷你小豬燒、多種飯捲口味，用美食感受偽出國樂趣。板橋車站即日起至3月15日有「蠟筆小新快閃店」，有上百項生活雜貨周邊可買。